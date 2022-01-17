Свердловской области исполнилось 88 лет

Глава региона поблагодарил жителей области за добросовестный труд и любовь к родному краю. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня, 17 января, Свердловская область отмечает своё 88-летие. С днём образования области уральцев поздравил губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что Средний Урал заслуженно носит звание Опорного края державы. Он напомнил, что у области много достижений и планов. Так, Свердловская область готовится достойно отметить 300-­летние юбилеи Нижнего Тагила (2022 год) и Екатеринбурга (2023 год), принять участников Саммита "СпортАккорд", провести Универсиаду.

"Настойчивость и целеустремлённость, трудолюбие, профессионализм, талант, любовь уральцев к родному краю – вот те основы, на которых строится благополучие и процветание нашего региона. Именно эти качества позволили нам выдержать испытание пандемией, сохранив устойчивость экономики и стабильность рынка труда. Мы успешно реализуем национальные проекты и областные программы социально­-экономического развития", — говорится в обращении Евгения Куйвашева к свердловчанам, опубликованном в номере "Областной газеты".

Губернатор отметил, что в 2021 году в Свердловской области открыты десятки новых производств, построены новые дороги, школы, больницы, детские сады, досуговые и спортивные центры, сдано в эксплуатацию рекордное количество жилья – около 3 млн квадратных метров.

Глава региона поблагодарил жителей области за добросовестный труд и любовь к родному краю и пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.

Уральцев также поздравила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она напомнила, что регион славится богатыми природными ресурсами, мощной промышленностью, крепкой научной базой и значительным человеческим потенциалом, и выразила уверенность, что Средний Урал справится со всеми поставленными задачами.

"Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и новых свершений на благо Свердловской области и всей России!", - передаёт слова Людмилы Бабушкиной пресс-служба свердловского Заксобрания.