На Крещение в Свердловской области оборудовано 90 купелей

Для окунающихся на ВИЗе традиционно предложены два типа купелей — открытого и закрытого типа (в шатре). Фото: Павел Ворожцов.

В 45 муниципалитетах Свердловской области оборудованы места для массовых крещенских купаний. Опубликован полный перечень купелей.

В списке 90 иорданей — в Екатеринбурге (13 купелей), Верхней Пышме, Ревде, Первоуральске и на других территориях. Адреса их расположения можно посмотреть тут.

Безопасность крещенских купаний на водоёмах региона с 18:00 18 января до 00:00 19 января будут обеспечивать спасатели, полиция, Росгвардия, медики, представители общественных организаций. Всего более 1,5 тысяч человек, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Отмечается, что до начала крещенских купаний специалисты ГИМС проводят проверку купелей. Они обращают внимание на толщину льда, наличие ограждений, лестничные спуски и короба внутри купели, чтобы человека не унесло течением. Глубина не должна превышать 1,2–1,8 метра.

Сегодня в 11:30 был проведён осмотр крещенских купелей, расположенных в акватории Верх-Исетского пруда Екатеринбурга. На месте находился фотограф "Областной газеты".

Фото: Павел Ворожцов

Специалист Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России замерил толщину льда — 40 см. В это же время представители Екатеринбургской епархии провели чин освящения воды.

Добавим, крещенские купели на ВИЗе будут работать до 23:50 19 января. Для окунающихся будут традиционно предложены два типа купелей — открытого и закрытого типа (в шатре). Также в течение всего времени будет работать теплый пункт с горячим чаем и выпечкой.