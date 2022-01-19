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19 января 2022, 12:32

Свердловским ресторанам и кафе запретят работать ночью с 28 января

кафе

При оказании услуг общественного питания все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей запрещены. Фото: Нина Георгиева

Власти Свердловской области приняли решение вернуть ряд коронавирусных ограничений. В том числе речь идёт о работе точек общепита.

С 28 января кафе и ресторанам запретят работать в ночное время — с 23:00 до 6:00. При этом учреждения могут работать навынос. Также в качестве исключения для свердловчан будут доступны организации общественного питания, обеспечивающие круглосуточное питание работников, а также те, которые расположены в Кольцово, на железнодорожных и автовокзалах.

Отмечается, что при оказании услуг общественного питания все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей запрещены. Также нельзя проводить концерты вне специально предназначенных для этого мест. Указ вступает в силу с 20 января.

Напомним, разрешение работать ночью точки общепита Среднего Урала получили не так давно, 21 декабря 2021 года.

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