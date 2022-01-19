В 2021 году знак отличия "Совет да любовь" получили 4,5 тысячи свердловских семей

В период пандемии коронавируса знаки отличия доставляют на дом социальные работники. Фото: Павел Ворожцов

В прошлом году 4 550 семей получили знак отличия Свердловской области "Совет да любовь", который вручается супругам, прожившим вместе 50 и более лет. Поощрение крепких семейных отношений проходит в рамках нацпроекта "Демография".

В период пандемии коронавируса знаки отличия доставляют на дом социальные работники.

"Это благодарность и поощрение за создание крепкой семьи. Оба супруга получают по пять тысяч рублей, а также знак. Всего с 2011 года награды получили более 57,1 тысячи семейных пар", — передаёт слова главы министерства социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова департамент информполитики региона.

Знак отличия представляет собой восьмиконечную звезду с зубчатыми концами. Каждый "пучок" состоит из семи позолоченных лучей. В центре с четырёх сторон имеются выпуклые изображения гранатовых яблок, которые чередуются с изображениями листьев. В центре — рельефная цифра 50.