Владимир Путин наградил свердловских учёных и железнодорожников

Глава государства отметил уральцев за добросовестный и многолетний труд. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О госнаградах". Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены трое учёных из Свердловской области и один железнодорожник. Ещё один свердловчанин признан заслуженным деятелем науки РФ.

Речь идёт о докторе исторических наук, профессоре, заведующем центром политической и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН Андрее Сперанском.

"За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу присвоить почётное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", — говорится в тексте документа.

Андрей Сперанский заведует центром политической и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН с 1993 года. Является профессором кафедры социальных наук УрГАХУ и кафедры истории и социальных технологий УрФУ. Учёный написал несколько монографий, статей, рецензий, а также учебных пособий.

Добавим, что, согласно указу президента, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в развитие науки награждены ещё три сотрудника УрО РАН. Среди них:

Сергей Бершицкий — главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН;

Леонид Кацнельсон — ведущий научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН;

Ольга Романова — главный научный сотрудник Института экономики УрО РАН.

Такую же награду за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получили:

Андрей Бондарьков — осмотрщик-ремонтник вагонов станции Каменск-Уральский вагонного депо Свердловск-Сортировочный,

Алексей Копылов — машинист-инструктор локомотивных бригад моторвагонного депо Свердловск.

Документ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.