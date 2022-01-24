Дышите – не дышите

Смог «съел» многоэтажные дома Екатеринбурга. Фото: Анна Гарсель

«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты… базары, караван-сараи, переулки, пруды…» – цитата из романа Михаила БУЛГАКОВА «Мастер и Маргарита» сейчас как никогда подходит к нынешней ситуации в Екатеринбурге и окрестностях. Уральскую столицу окутал смог. Разбираемся, откуда он взялся и сколько ещё продержится.

Тяжело дышать в Екатеринбурге стало ещё в воскресенье. Прогулки на улице удовольствия не доставляли, складывалось ощущение, что в каждом доме растопили дровами печь и подкинули угля. В общем, было заметно, чем мы дышим.

По сообщению Центра экологического мониторинга и контроля, автоматические станции (в Екатеринбурге они расположены на улицах Татищева и Коммунистической) зафиксировали повышение в воздухе предельно допустимой концентрации диоксида азота. Но превышения незначительные: главная причина смога, по словам специалистов Центра экомониторинга, – отсутствие ветра. По прогнозу, такая погода в Екатеринбурге продержится до завтра (то есть до 26 января). Всё это время вредные частицы (пыль, выхлопные газы, выбросы предприятий и т.д.) не будут рассеиваться, как это происходит обычно, а сосредоточатся в приземном слое.

Эхо торфяных пожаров

В выходные экоактивисты обнаружили под Екатеринбургом четыре очага торфяных пожаров. Находятся они на берегу Исети, рядом с Палкинскими каменными палатками. Добраться до возгораний сейчас можно по замёрзшей реке. Как рассказал Антон Гузеев, основатель экодозора, они сообщили о тлеющих очагах в Лесоохрану и арендаторам земельного участка. Но эти возгорания торфа стать причиной смога в мегаполисе не могли – масштаб не тот.

– То, что торфяник – причина смога – маловероятно. Конечно, он сделал свой вклад в этот смог, но это не первопричина. Он мог повлиять на концентрацию отдельных веществ. Потому что этот торфяник находится на северо-западе, а преобладающие ветры у нас как раз оттуда. Его вклад в смог можно сравнить с вкладом четырёх частных домов, где топят дровами. Вчера ещё одно место горения обнаружили в районе Елового мыса, это тот же район. Пока этот пожар никто не исследовал.

В центре экологического мониторинга и контроля подтверждают, что превышение допустимой нормы диоксида азота не связано с горением торфяника. При таких условиях концентрация вредных веществ повышается в три-пять и больше раз. Но этого не произошло, говорят специалисты. Показатель сейчас в районе единицы, а это почти норма.

Ждём ветра

Тлеющие торфяники не являются причиной смога над Екатеринбургом – эту информацию распространил вчера департамент информационной политики региона. Ситуацию прокомментировал Андрей Курьяков, заместитель министра природных ресурсов и экологии – директор департамента лесного хозяйства Свердловской области:

– Сегодня в области специалисты ведут наблюдение за 17 тлеющими торфяниками. Все они покрыты снежным покровом. Выбросы дыма (в том числе и на расположенном недалеко от города Палкинском торфянике) незначительны. Такой вывод позволяют сделать данные натурного обследования и информация видеосистемы обнаружения природных пожаров – «Лесохранитель».

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области смог также не связывают с торфяником. К тому же тушить торфяные пожары зимой бесполезно, говорят в МЧС. Очаги находятся глубоко под землёй. Залить место возгорания водой до наступления тепла технически невозможно. В помощь пожарным – весенние паводки, которые и потушат пожары. Если этого не произойдёт естественным путём, то к делу подключатся спасатели.

– Смог в Екатеринбурге вызван природными явлениями и безветренной погодой. А запах гари обусловлен тем, что в частном секторе активно используется печное отопление, а безветренная погода препятствует рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе, – комментируют в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пока же всем остаётся ждать ветра, который рассеет смог, и тогда в Екатеринбурге снова станет легко дышать.

Совет врача Наталья Трифанова, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук: – Если содержание вредных веществ превышает предельно допустимые концентрации, то это, конечно же, может сказываться на здоровье и самочувствии, причём не только людей, которые страдают какими-то заболеваниями органов дыхания. Частички крупных размеров будут воздействовать на слизистые глаз, верхних дыхательных путей – носа. У людей может быть слезотечение, насморк. Частички маленьких размеров (меньше пяти микрон), попадающие и в нижние дыхательные пути (бронхи), могут вызывать кашель, затруднение дыхания. Сам по себе неприятный запах может вызывать головную боль, плохое самочувствие. Лучше как можно меньше находиться на улице, не открывать окна для проветривания. Умываться, промывать глаза и нос после возвращения с улицы. Если человек почувствовал какие-то симптомы, обратиться к врачу.