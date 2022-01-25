Бывший фотокор «Облгазеты» открыл выставку уникальных снимков старого Свердловска

Август 1991 года. Митинг против ГКЧП на площади 1905 года. Фото: Владимир Казаков

Увидеть чёрно-белый Свердловск 80–90-х годов прошлого века можно на выставке, открывшейся на прошлой неделе в Библиотеке имени В.Г. Белинского. Она так и называется: «Свердловск. Фотохроника Владимира Казакова».

Автор выставки – известный в Екатеринбурге фоторепортёр Владимир Казаков. В начале 90-х годов он работал в «Областной газете», тогда же, в 1994 году, сделал серию снимков с крыши «Белого дома» – здания правительства области. Теперь эти снимки просто уникальны, на них застыл Екатеринбург на стыке двух эпох. Нет высоток, построенных позднее, ещё нет Храма-на-Крови, на набережной Исети утопают в садах старые особнячки – город необыкновенно гармоничен и красив. А вот начало строительства знаменитой телевышки, очереди у гастронома, митинг против ГКЧП на площади 1905 года в августе 1991 года. 210 чёрно-белых кадров старого Свердловска-Екатеринбурга представлены на выставке, они охватывают исторический период с 1987 по 2000 год.

– Это уникальные кадры. Их особенность в том, что сделал это не любитель фотографии, а репортёр, который умеет видеть уникальность момента, может выбирать правильный ракурс, умеет создавать кадр, – говорит куратор выставки, библиотекарь отдела краеведческой литературы Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского Светлана Савина. – Увидеть город под таким углом, особенно периода 80–90-х годов прошлого века, очень интересно и любопытно. Снимков того времени не так много даже на просторах Интернета.

Кстати, идея этой выставки также проистекает из Всемирной паутины. Выйдя на пенсию, Владимир занялся оцифровкой старых фотоплёнок и часть снимков начал выкладывать в социальные сети.

– Когда я стал разбирать свой фотографический архив и увидел красоту старого Свердловска, меня это заинтересовало, начал искать свои записи к снимкам, восстанавливать историю запечатлённых на плёнке событий, – рассказывает «Облгазете» Владимир Казаков. – В социальных сетях создал группу, она так и называется – «Свердловск в фотохронике Владимира Казакова». И люди стали присылать мне сообщения, они узнавали на фото своих знакомых, и это очень помогало мне.

В прошлом году сотрудники Библиотеки им. Белинского впервые увидели эти снимки Казакова и сразу предложили организовать выставку. Она будет работать до марта. Но и после этого с уникальными фотографиями можно будет ознакомиться в электронном архиве библиотеки. А сам автор намерен продолжить оцифровку своего фотоархива и подготовить уже следующую выставку, посвящённую этапам строительства Храма-на-Крови.

Досье «ОГ» Владимир Александрович Казаков родился 12 декабря 1956 года в Свердловске. В 1972 году окончил школу № 68, работал на Уралмаше фрезеровщиком. С 1975 по 1978 годы служил на Северном флоте. После службы работал фотографом на Уралмаше и ВИЗе, фотокорреспондентом многотиражной газеты на заводе им. Калинина. Затем фотокором в газетах: «Екатеринбургская неделя», «Областная газета» (1992–1996 годы), «МК-Урал», «На смену!» Лауреат, дипломант и участник областных, российских и международных фотоконкурсов.

В тему Фотовыставка «Свердловск. Фотохроника Владимира Казакова» очень символична в преддверии грядущего празднования 300-летия Екатеринбурга. Согласно Плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия основания города Екатеринбурга, который утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в регионе состоятся разные юбилейные мероприятия в культурно-досуговой сфере.

Март 1987 года. Начало строительства свердловской телебашни Фото: Владимир Казаков

По словам Владимира Казакова, он оцифровал лишь десятую часть своего фотоархива 80–90-х годов. Так что мы ещё увидим много интересных снимков Фото: Алексей Кунилов

Фото с крыши здания правительства. Перед Вознесенской церковью ещё нет Храма-на-Крови Фото: Владимир Казаков

Конец 80-х годов. В гастроном на улице Орджоникидзе, 10 завезли свежее пиво Фото: Владимир Казаков

9 мая 1987 года. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Яковлевич Пупков со своей внучкой Евгенией Фото: Владимир Казаков

Улица Вайнера, очередь к маршрутному такси. 1987 год Фото: Владимир Казаков