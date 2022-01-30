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Общество
30 января 2022, 17:42

Евгений Куйвашев рассказал об объектах промышленного туризма в Свердловской области

Старый завод в Нижнем Тагиле

В регионе есть около 200 памятников индустриального наследия. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области любители промышленного туризма могут найти много интересного. Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, куда можно съездить и что посмотреть.

Он назвал промышленный туризм визитной карточкой Среднего Урала.

"В разной степени сохранности в нашем регионе сейчас около 200 памятников индустриального наследия. А работающих промышленных предприятий — никак не меньше 12 тысяч. Промтуризм для Свердловской области — это не просто экскурсии для любознательных (хотя и это тоже). Но ещё и возможность подрастающему поколению выбрать профессию", — написал глава региона в Instagram.

Евгений Куйвашев напомнил о некоторых заводах, которые готовы принимать гостей, и рассказал, чем там можно заняться.

  • На Сысертском фарфоровом заводе можно самому расписать сервиз или даже снять стресс, побив посуду в специальной комнате.
  • Можно посмотреть, как отливают настоящие колокола, на заводе "Пятков и Ко" в Каменске-Уральском.
  • В карьере "Ураласбеста" можно своими глазами увидеть добычу хризотила.
  • С мая по сентябрь работает эко-индустриальный технопарк "Старый Демидовский завод" в Нижнем Тагиле. Он рассказывает об истории развития чёрной металлургии.

Для любителей путешествий создан Центр развития туризма Свердловской области. На сайте можно найти ещё больше площадок и маршрутов.

Областная газета Свердловской области

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