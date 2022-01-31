Новые льготы, школы и вытрезвители: как планируют улучшить жизнь свердловчан?

В Свердловской области будут продолжать строительство новых школ, в том числе в Академическом районе Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Вчера заместитель губернатора Свердловской области Павел КРЕКОВ провёл пресс-конференцию, посвящённую основным показателям развития социальной сферы нашего региона за минувшие пять лет и планам на 2022 год. «Облгазета» выбрала самые интересные ответы из прозвучавших.

Приём в медуниверситет вырос

Увеличение целевого набора, строительство жилья для медицинских работников, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», компенсация за съём жилья, модернизация первичной системы здравоохранения, улучшение условий работы врачей – всё это приводит к тому, что количество поступающих и выпускающихся медиков в Уральском государственном медицинском университете растёт.

– В ближайшее время мы планируем дойти до цифр 200 человек в один губернаторский набор. Он предусматривает более жёсткие штрафные санкции, если человек не возвращается на место, откуда он отправлен учиться в медуниверситет, – отметил Павел Креков. – В общей сложности приём в медуниверситет за последние пять лет был увеличен процентов на 30. Минувший год – первый, когда прибытие медицинских работников стало больше, чем убытие.

Развитие санаториев

По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в нашем регионе принята новая программа, касающаяся комплексного здоровья уральцев. Одно из важнейших её направлений – реабилитационные мероприятия, которые затронут людей, перенёсших коронавирус, травмы, сердечно-сосудистые и многие другие заболевания.

– Несколько дней назад проходило специальное совещание, где обсуждалось участие нашего региона в экспериментальном проекте, связанном с развитием реабилитационной службы. Это повлечёт за собой серьёзное выделение федеральных средств, которые могут пойти на оборудование для наших пансионатов, домов отдыха, санаторных учреждений и больничных отделений, которые занимаются реабилитацией, – сказал заместитель губернатора. – Особое направление – развитие санаторно-курортной базы. У нас есть проект коренной модернизации санатория «Обуховский», запланировано строительство нового корпуса с большим лечебным отделением. Также мы планируем открытие отдельного санатория для людей пожилого возраста. Будем серьёзно заниматься санаторно-курортным лечением и наших медработников.

Вытрезвителям – быть

Закон о возрождении вытрезвителей вступил в силу ещё 1 января 2021 года. За минувший год приюты для «утомлённых вином» на Среднем Урале так и не появились, но скоро этот вопрос начнут решать.

– Создана рабочая группа по этому поводу. Мы определились, что это зона совместной ответственности муниципальных образований в договорных отношениях с медицинскими и правоохранительными учреждениями. Через муниципалитеты мы начнём создание таких учреждений уже в этом году, – ответил Павел Креков. – В первую очередь, начнём с крупных городов, где есть вокзалы и эта проблема наиболее острая. Конечно, надо бороться с пьянством и алкоголизмом, но пока мы ещё не совсем побороли этот изъян, придётся заниматься вытрезвителями. Если мы не будем это делать, то будем загружать медиков, а они и так очень перегружены.

Сирот стало меньше

– В последние годы у нас сократилось количество детей-сирот более чем на 30 процентов. Это реальная и позитивная цифра. Стали и меньше отказываться от детей, и чаще усыновлять, – рассказал Павел Владимирович. – В подавляющем большинстве это удачные практики, которые показывают свою эффективность. Например, ребёнок передаётся в семью временно, а потом она уже усыновляет его. Это позволило уменьшить количество интернатных мест и сократить расходы на эти цели.

По пять-шесть детсадов и школ в год

Ещё несколько лет назад молодые мамы, особенно из Екатеринбурга, мучились вопросом, что делать, если они никак не могут определить своего ребёнка в садик. Теперь же эта проблема почти решена: в детских садах для малышей двух-семи лет её нет, ясельными группами регион обеспечен на 93 процента. При этом на Среднем Урале продолжают вводить по пять-шесть объектов дошкольного образования ежегодно, причём обязательно с яслями. Примерно столько же почти каждый год в регионе вводится и новых школ.

– К сожалению, уйти от двухсменной учёбы в ближайшие годы мы не сможем. Даже на правительственном уровне было решено, что пока это невыполнимо. Нам необходимо не допустить третьей смены и минимизировать вторую. Наиболее сложная ситуация в Екатеринбурге, поэтому сейчас наша задача — осуществлять строительство школ там, где идёт комплексная застройка. Замечательные проекты будут реализованы в микрорайоне Солнечный, продолжится строительство школ в Академическом, – сообщил заместитель губернатора.

Маткапитал увеличится

Областной материнский капитал ежегодно индексируется на уровень инфляции. Однако свердловские власти рассматривают вопрос его более высокой индексации: Павел Креков не исключил возможности того, что областной маткапитал может быть проиндексирован на сумму больше, чем инфляция, уже в этом году. Помимо этого, в регионе прорабатываются вопросы, связанные с расширением перечня тех, кто может воспользоваться компенсацией расходов по установке газового оборудования, увеличением трат на организацию школьного питания.

Детей – на море

– За последние пять лет на загородный отдых детей мы выделили семь миллиардов рублей. В этом году мы уже заложили в бюджет на это два миллиарда рублей, – отметил Павел Владимирович. – В минувшем году мы охватили загородным оздоровлением практически такое же число детей, что и до пандемии. Надеюсь, что мы сможем провести кампанию этого года в полноценном варианте. По-прежнему будет «Поезд здоровья», возможно, появятся новые направления, и дети смогут поехать не только в Анапу, но и в Крым. Это увеличит процент выезжающих на море, причём это не будет дорого. Будем вводить и новые объекты: например, в Ирбите в лагере «Заря» обновлён весь пищеблок, будет построен большой клубно-спортивный комплекс. Ждём появления нового хорошего бассейна в детском лагере «Исетские зори» в Каменском городском округе.

Коронавирус на Урале На пресс-конференции, конечно, не обошли стороной и ситуацию с COVID-19 в Свердловской области. По словам Павла Крекова, новый штамм «омикрон» уже начинает доминировать в нашем регионе, нагрузка на систему здравоохранения катастрофически увеличивается. Жители всё чаще жалуются на то, что не могут дозвониться до скорой или вызвать врача на дом – в связи с этим в области решили подключить к работе ещё несколько колл-центров и привлечь больше волонтёров из студентов-медиков. – Надо соблюдать санитарно-эпидемические меры, правильно носить маски и вакцинироваться. Конечно, мы пойдём на определённые дополнительные ограничительные меры, но подробнее о них я скажу на брифинге во вторник, – сообщил заместитель губернатора.

«Пушкинская карта» – на «Ленком» Во время обсуждения культурной сферы в Свердловской области один из журналистов спросил, на что бы Павел Владимирович потратил средства с молодёжной «Пушкинской карты», если бы она существовала уже во времена его учёбы. – С большей вероятностью я бы использовал «Пушкинскую карту» на Екатеринбург, потому что он был близок к месту моей учёбы. Но, возможно, потратил бы всё это на поход в театр «Ленком» на спектакль ««Юнона» и «Авось»», который я смотрел раз восемь в своей жизни. Наверняка бы в общем вагоне доехал до Москвы – думаю, на один спектакль бы хватило.