Екатеринбургский зоопарк на день закрыт для посетителей

Посетить зоопарк можно уже завтра. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 2 февраля, побывать в Екатеринбургском зоопарке не получится. Он закрыт на санитарный день.

Животные отдыхают от посетителей, говорится на сайте зверинца. Прийти в зоопарк можно будет уже завтра. В будни он открыт для гостей до 19:00, а в выходные до 20:00 (зимний режим актуален с сентября по май). Гражданам, достигшим 18 лет, на входе необходимо предъявить удостоверяющий личность документ и QR-код.

Кстати, санитарный день проводится каждое второе число месяца. Но если оно выпадает на выходной или праздничный день, возможен перенос.

Добавим, сегодня в зверинце День сурка. Ленивый хищник с повадками медведя и замедленной грациозностью кошки — бинтуронг Сантье — в прямом эфире будет делать сложный выбор между вкусным бананом и сладким "поспать", чтобы определить, когда придёт весна.