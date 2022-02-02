В свердловских городах установили криптобиокабины для оформления загранпаспортов

Кабина оснащена системами цифровых фотокамер и бестеневого освещения, сканерами для документов и сбора отпечатков пальцев. Фото: пресс-служба "Ростелеком"

В городах Свердловской области установили 15 криптобиокабин для оформления загранпаспортов нового образца. Одна из них заработала в Екатеринбурге в МФЦ на улице Академика Сахарова.

Остальные расположены в офисах многофункциональных центров Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Лесного, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова и Сысерти. Их устанавливали специалисты "Ростелеком". В компании утверждают, что сведения, передаваемые через кабину, находятся под надёжной криптографической защитой.

По данным регионального департамента информполитики, чтобы оформить загранпаспорт, необходимо подать заявление в МФЦ и получить индивидуальный штрихкод. Его нужно будет отсканировать в криптобиокабине. Следуя всем голосовым инструкциям, заявитель сможет сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки пальцев. Полученные данные поступят в государственную информационную систему, а затем на фабрику Гознака для изготовления документа. Получить готовый биометрический паспорт можно будет в МФЦ.

Отмечается, что в будущем кабинки планируется использовать для выдачи электронного паспорта гражданина России и сбора данных для федеральной Единой биометрической системы.