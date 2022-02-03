Запись в загородные лагеря Екатеринбурга стартует 1 марта

Запись в санатории пройдёт в период с 15 по 29 апреля. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2022 года. Названы сроки подачи заявлений в лагеря.

Как рассказал начальник департамента образования горадминистрации Константин Шевченко в ходе сегодняшнего брифинга, запись в загородные лагеря стартует 1 марта и продлится до 15 марта. Забронировать место в городском лагере родители смогут с 5 по 19 марта. В санатории — с 15 по 29 апреля.

Напомним, в 2021 году летняя оздоровительная кампания стартовала в первый день лета. Свои двери открыли более 1 100 организаций.