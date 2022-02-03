Уральцы поборются за звание «Достояние Среднего Урала»

Юбилей Командора Владислава Крапивина в 2018 году в отряде «Каравелла» отмечали традиционно Фото: Станислав Савин

С первого февраля в Свердловской области стартовал конкурс о присвоении общественного статуса «Достояние Среднего Урала». Получить этот статус может кто и что угодно – выдающийся человек, здание, компания, город, отрасль, произведение искусства или спортивная команда. Жители региона сами решат, что нас, уральцев, делает заметными и определяет нашу самобытность. Конкурс проводится Общественной палатой Свердловской области и на страницах «Областной газеты» каждую пятницу мы будем рассказывать о номинантах.

Приём заявок на сайте Общественной палаты (opso66.ru) стартовал 1 февраля.

– Заявку может подать как простой житель региона, так и организация, если они считают тот или иной объект достойным этого статуса. Главное условие: компания должна быть зарегистрирована на территории Свердловской области, то есть работать тут, у нас, вносить свой вклад в развитие региона, – рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, образ Урала формируется за счёт уникальных людей, которые живут здесь.

– Павел Петрович Бажов и его сказы – навечно символ Среднего Урала. Как и горнозаводское наследие Демидовых, легендарная «тридцатьчетвёрка» или «Уральская рябинушка», – сказал Евгений Куйвашев.

– В каждом регионе есть свои уникальные особенности, традиции, привлекательность. Но об этом часто неизвестно за их пределами, – говорит директор по коммуникациям Госкорпорации «Ростех» Екатерина Баранова. – Уверена, это положительно скажется на инвестиционной привлекательности территорий, миграционных процессах, будет стимулировать туризм. Свердловская область – это богатейшие природные ресурсы, полезные ископаемые, минералы, драгоценности. Промышленность региона ведёт свою историю с Петровских времён, во многих городах используются уральские трамваи. Символов и героев – множество, осталось выбрать самых ярких.

Отправить заявку можно до 30 мая. Дальше в течение месяца всех номинантов проверит Экспертный совет. Комиссия будет смотреть, соответствует ли объект заявленным требованиям. Открытое общественное голосование по выбору объектов, которым будет присвоен статус «Достояние Среднего Урала», стартует 1 августа и завершится 1 октября 2022 года. Если позволит эпидситуация, то голосование пройдёт в очной форме, в каждом муниципалитете будет организован специальный пункт, где свердловчане смогут отметить в бюллетене свои предпочтения, в случае электронного формата также будут определены площадки в Интернете, на которых пройдут выборы «Достояния». Просто так накрутить лайки не выйдет. Процедура будет максимально прозрачная.

Первые заявки в Общественную палату уже поступили. Спортсменки «Уралочки» уверены: их клуб и легендарный тренер Николай Карполь заслуживают звания «Достояние Среднего Урала». Многие годы женский волейбол является настоящей визитной карточкой нашего региона.

– За спортивными достижениями «Уралочки» стоят усилия тысяч спортсменов самого высокого класса, победителей международных соревнований и Олимпийских игр. Это большой труд и гордость за победы, которые всегда были посвящены России, Свердловской области, Екатеринбургу. В начале нашего пути мы ставили перед собой самые амбициозные цели и так продолжается по сей день. Я буду горд за всех своих подопечных – бывших, настоящих и будущих спортсменок, если команда «Уралочка» будет признана достоянием нашего региона. Спортсменам это придаст дополнительный стимул побеждать и в тысячный раз посвящать победы Свердловской области, – признался Николай Карполь.

В отряде «Каравелла», основанном писателем Владиславом Крапивиным, тоже уверены – и произведения Командора, и сам отряд могут стать достоянием.

– В первую очередь, достояние Среднего Урала – это люди, развивавшие регион, строившие этот город, на протяжении почти трёх веков улучшавшие жизнь этой земли и изменявшие её. Если говорить о нематериальных ценностях, то к ним я бы отнесла наши театры, заводы и промышленные предприятия, замечательные культурные образовательные центры, готовящие специалистов для всей сферы, спорт, без которого жить очень сложно, патриотические организации – они формируют характер, от них очень многое зависит в создании того эмоционально-нравственного культурного слоя, в котором живут и растут сегодня дети», – прокомментировала Лариса Крапивина.

У многих при слове «Урал» возникают ассоциации со свердловским рок-клубом, а также с деятелями искусства, такими как режиссёр Алексей Балабанов и поэты Борис Рыжий и Александр Башлачёв.

Жители Ирбита тоже готовят заявку, они хотят присвоить знаменитой Ирбитской ярмарке общественный статус. На ней в своё время выступали актёры первой труппы, привезённой в Екатеринбург антрепренёром Соколовским. Этими актёрами были крепостные писателя Ивана Тургенева.

У легендарного тренера «Уралочки» Николая Карполя в Екатеринбурге есть именная скамейка Фото: Павел Ворожцов

Ирбитская ярмарка существует с XVII века, там и сейчас можно купить традиционные для уральских мастеров вещи Фото: Павел Ворожцов