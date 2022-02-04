Свердловские власти обновили график выездной вакцинации в ТЦ на 5–13 февраля

Александр Харитонов напомнил, что основными мерами профилактики ковида до сих пор остаются вакцинация и ревакцинация. Фото: Галина Соловьёва

Свердловские власти опубликовали график работы выездных пунктов вакцинации на период с 5 по 13 февраля. Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов отметил, что появление штамма "омикрон" никак не влияет на меры профилактики.

Александр Харитонов напомнил, что основными мерами профилактики ковида до сих пор остаются вакцинация и ревакцинация.

"Многочисленные исследования по всему миру подтверждают эффективность вакцин против "омикрона". Помните, что мы всё ещё живём в условиях пандемии, поэтому вакцинация у нас экстренная. Не пренебрегайте повторной вакцинацией каждые шесть месяцев. Что касается мер неспецифической профилактики — это соблюдение дистанции, обязательное ношение масок и мытье рук. При наличии симптомов простуды нужно остаться дома и обратиться за медицинской помощью", — передаёт слова Александра Харитонова департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, что тем, кто желает привиться от ковида, следует иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Также для удобства все необходимые документы можно заполнить заранее по этой ссылке. По данным на 3 февраля, полный курс вакцинации в регионе прошли 2 023 474 человека.

Публикуем график работы пунктов вакцинации в ТЦ: