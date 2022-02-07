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Общество
7 февраля 2022, 11:50

Депутаты разработали законопроект, разрешающий любую самооборону при защите жилища

Преступник с пистолетами у двери

В жилище проникают не только с целью хищения имущества — порой это заканчивается убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Фото: Галина Соловьёва

Депутаты Госдумы разработали законопроект, разрешающий россиянам применять любые способы защиты жизни, а также родственников и близких в случае незаконного проникновения в их жилище. Документ отправили для получения отзывов в правительство, Верховный суд и в регионы.

Изменения предлагается внести в статью 37 УК РФ (необходимая оборона) и расширить пределы допустимой самообороны. По действующему законодательству граждане, защищая себя, должны оценивать характер опасности насилия или угрозы. То есть ограничены пределами необходимой обороны, в то время как преступники не ограничены ничем.

"Мы считаем, что формула "Мой дом — моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых", — передают "Известия" слова автора законопроекта, главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Издание напоминает, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, где обсуждался этот вопрос. Глава государства поручил Верховному суду изучить судебную практику и усовершенствовать действующие нормы по самообороне.

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за 6 месяцев прошлого года за убийство, совершённое при превышении необходимой обороны, были осуждены 132 человека, оправданы двое. За причинение тяжкого или среднего вреда здоровью в этом случае наказаны 203 человека, оправдательных приговоров не было. Отметим, что в жилище проникают не только с целью хищения имущества — порой это заканчивается убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Областная газета Свердловской области

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