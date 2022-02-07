Свердловским собакам найдут приют

За две недели у всех беспризорных собак должен появиться дом. Фото: Павел Ворожцов

Пошёл отсчёт двухнедельного срока, который губернатор Евгений КУЙВАШЕВ дал главам муниципалитетов Свердловской области на отлов бездомных собак и организацию приютов для них. Тема гуманного сокращения количества агрессивных животных стала актуальной после того, как в Забайкалье стая загрызла семилетнюю девочку, случаи нападения есть и в Свердловской области. Буквально вчера в Екатеринбурге собака покусала маленького ребенка.

Тема безнадзорных животных регулярно обсуждается как СМИ, так и на всех уровнях власти. «Областная газета», в частности, последний раз писала об этом 29 января 2022 года (материал «Усыплять нельзя помиловать»). Поводом послужили поправки в Федеральный закон «Об ответственном содержании животных», которые внесены в Госдуму главой Забайкальского края Алесандром Осиповым. В частности, предлагается не выпускать всех отловленных стерилизованных и неагрессивных собак на волю, а отправлять их в приют на пожизненное содержание. Эту идею поддержали руководители многих регионов, а глава Бурятии Алексей Цыденов, не дожидаясь принятия поправок в федеральный закон, ввёл данную норму на территории своей республики указом. Некоторые депутаты и вовсе настаивают на отстреле бездомных псов.

Евгений Куйвашев выбрал более гуманный путь. «Уважаемые мэры… – написал он на своей странице в Instagram. – Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит… В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах. Если понадобится дополнительная еда для собак — договоритесь с бизнесом, чтобы отдавали остатки из столовых. Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание…»

Мест не хватает

Приюты предстоит создавать в авральном режиме. Их на Среднем Урале катастрофически не хватает. Чтобы понять масштабы дефицита, достаточно сравнить две цифры. В 2021 году в Екатеринбурге было отловлено 794 собаки. А муниципальный приют — единственный в регионе – рассчитан максимум на сто животных. Частных пунктов временного содержания всего 16 – слишком мало, чтобы разместить всех бездомных четвероногих. Так что система ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в места обитания, предусмотренная действующим законодательством является в нынешних условиях единственно возможной.

В то же время эксперты обращают внимание на отложенный характер результатов от реализации данного подхода. Заместитель директора департамента ветеринарии Свердловской области Игорь Стрельцов подчеркивает: «Как показывает практика других регионов, метод «отлов, вакцинация, стерилизация, возврат на прежнее место обитания» достигает целей по снижению численности животных без владельцев через 3–4 года. В нашей области данный метод применяют два года».

В Серовском городском округе отловом и содержанием мест пребывания беспризорных животных занимается Дмитрий Николаенко. Журналист «ОГ» дозвонился до него в тот момент, когда он вёз в машине пять отловленных собак.

– До вступления в силу гуманного закона в наших краях отстреливали 2–2,5 тысячи собак в год, – говорит он. – И меньше их не становилось. После того как их стали отлавливать, стерилизовать и снова выпускать, численность тоже не сократилась. И боюсь, что строительство приютов проблему не решит. Ну соберём мы тысячу собак в приюте, а через пару лет понадобится содержать две тысячи. Да, мы возвращаем на волю стерилизованных и кастрированных особей. Но владельцы отпускают погулять своих нестерилизованных и некастрированных, и животные продолжают плодиться. Так что стрелять, ловить — бесполезно. Природа своё возьмёт. Решение проблемы надо начинать с первопричины — с человека. У нас в округе бегает множество собачек с голубыми глазами — потомство хаски, которых люди взяли, следуя моде, наигрались и выкинули.

По мнению Дмитрия Николаенко, в стране необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных, их маркирование или чипирование. Кроме того, необходимо установить контроль за разведением собак. И, конечно же, должна быть административная ответственность для тех, кто выпускает гулять собак без присмотра, кто их выбрасывает. – По улицам много бегает хозяйских собак, – рассказывает Дмитрий Николаенко. – Начинаешь выговаривать, в ответ слышишь: «Она у меня незлая». Но размножаться-то она может! Полицейские, которые иногда с нами в рейдах участвуют, могут лишь беседу с нарушителем содержания собак провести. А надо, чтоб имели право штрафовать.

Приютская география

В Свердловской области планируется построить шесть межмуниципальных приютов. Они появятся в каждом управленческом округе – в Алапаевске (Восточный УО), Верхней Салде (Горнозаводской УО), Полевском (Западный УО), Верхотурье (Северный УО), Сысерти (Южный УО). Но не только. На прошлой неделе, к примеру, место для будущего приюта искали в Заречном и Артёмовском.

– Вместе с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Вегнером мы ездили по территории и присматривали место для будущего приюта, – рассказывает глава Артёмовского городского округа Константин Трофимов. – Нашли два подходящих варианта. Одно помещение можно просто выкупить и использовать. А строить на пустом месте сложно и дорого – требуется проектирование, соблюдение всех требований, весьма строгих, должен отметить. Но рабочая группа уже взялась за дело, финансирование обещают. Так что справимся.

Присмотрели подходящую площадку, как сообщил в своем аккаунте в Фейсбуке Вячеслав Вегнер, и на территории Заречного. Там же обсудили возможность расширения территории частного приюта при условии перехода его в муниципальную собственность. По поручению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева начата процедура выделения земель для строительства модульного приюта в нежилой зоне между улицами Верхняя и Нижняя Черемшанка. У каждой бездомной собаки когда-то был хозяин, а у безнадзорной он есть. Вот с него в первую очередь и должен быть спрос.

В ТЕМУ Генпрокуратура РФ предложила разработать критерии немотивированной агрессии бездомных собак. Об этом сообщило РИА Новости. По мнению надзорного органа, отсутствие единых критериев немотивированной агрессивности животных препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

Мнение Анна ВАЙМАН, директор благотворительного фонда «ЗООзащита» – Возникает вопрос: где будут содержаться все отловленные собаки? Ведь существующие приюты и передержки переполнены. Даже если предположить, что все собаки будут отловлены, то куда будут поступать следующие партии животных без владельцев, например, через месяц или два? Значит, собак будут просто ликвидировать? Но это запрещено действующим законом. Напомню, что регулирование численности безнадзорных животных закреплено на уровне ФЗ №498. В нём ясно сказано, что неагрессивные животные должны выпускаться обратно в среду обитания. Агрессивные же должны содержаться в приютах. Очень важно, что по закону, собаки, которые уже выпущены по программе ОСВВ (с биркой в ухе), не подлежат повторному отлову, если только не представляют угрозу для жителей. Повторный отлов таких собак незаконен. В других регионах России есть успешный опыт решения данной проблемы. Например, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где при качественном выполнении закона, наличии приютов и действенной помощи зоозащитникам, за последнее время в разы сократилась численность безнадзорных животных, уменьшилось количество покусов от собак и снизилась нагрузка на бюджет. При этом всё это делается гуманными методами и не ущемляются права людей. Но для этого нужно время, в течение которого нужно планомерно и честно заниматься этой проблемой. Ещё ни одно государство мира не решило проблему безнадзорных животных за две недели. Это длительная, кропотливая и комплексная работа. Необходим реально работающий механизм, позволяющий предоставлять земельные участки для НКО без проведения торгов под строительство приютов для безнадзорных животных, выделение субсидий на их функционирование, проведение социальной рекламы и стерилизации животных. Необходимо создать условия для формирования в Свердловской области рынка по работе с животными без владельцев. А именно отменить действующие нормативы затрат и перейти на рыночные цены. При этом общая сумма выделенной субсидии не изменится, изменится лишь количество услуг. В настоящее время как минимум 30 процентов выделенных на эти цели из бюджета средств остаются неизрасходованными.