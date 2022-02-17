Патрульный участок

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

КРАСНОУФИМСК

Экипаж ДПС оказал помощь водителю на трассе, попавшему в сложную ситуацию. «Лада Гранта», буквально зарывшаяся в сугроб, была обнаружена во время патрулирования на 199-м километре трассы Пермь – Екатеринбург. Водитель был тут же, он рассказал, что ехал на работу в Екатеринбург, потерял управление, в результате чего «Гранта» слетела с трассы. Выехать самостоятельно водитель не мог, никто из проезжавших не остановился – к моменту появления полиции водитель уже около часа караулил собственную машину на зимней трассе. Наряд ДПС в составе Максима Амояна и Алексея Ушакова принял единственно возможное решение оказать помощь, благо автомобиль вроде бы был на ходу. Инспекторы остановили появившийся на дороге трактор. Общими усилиями «Гранту» привязали к ковшу дорожной техники, и машинист быстро и легко вытащил машину назад на трассу. Повреждений у автомобиля не оказалось, водитель смог продолжить движение. Предварительно поблагодарив полицейских и тракториста.

РЕВДА

В городской суд направлено дело в отношении группы фальшивомонетчиков. Расследование проводилось следователями ГСУ ГУ МВД по Свердловской области совместно с сотрудниками УЭБиПК областного главка. Группа распространителей фальшивых банкнот активно действовала в 2021 году. Руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых сообщает: «Фигуранты приобрели не менее 63 заведомо поддельных купюр номиналом 5000 рублей для дальнейшего сбыта. Сброс подделок осуществлялся в магазинах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Среднеуральска, Верхней Пышмы и Ревды. Собрана доказательная база об их причастности более чем к сорока фактам сбыта фальшивок». В ходе мероприятий, спланированных оперативными сотрудниками УЭБиПК, были задержаны пятеро подозреваемых: четыре екатеринбуржца и уроженец Пермского края. Публика довольно разношёрстная: менеджер коммерческого склада, неоднократно судимый мелкий уголовник, оператор ПК… Если суд признает их виновными, распространителям фальшивок грозит до 15 лет лишения свободы. Полиция, в свою очередь, настоятельно советует предпринимателям приобрести аппаратуру для распознавания фальшивок. Это поможет вам защитить ваш бизнес. И ни в коем случае, обнаружив фальшивку, не пытайтесь её сбыть – это состав уголовного преступления.

ПЕРВОУРАЛЬСК

Двадцатилетний подозреваемый в серии краж велосипедов задержан и даёт показания в Первоуральске. С начала года городской ОМВД уже зафиксировал десять хищений двухколёсного транспорта: несмотря на зимнее время, актуальность этого вида преступности не спадает. Как полагает полиция, задержанный преступник похищал велосипеды из подъездов жилых домов. Причём хозяева, как правило, не пользовались противоугонными замками, полагая дверь и домофон достаточной защитой. Если бы граждане были не так беспечны, говорят полицейские, может, и краж было бы меньше, тем более что правила техники безопасности довольно простые. Прежде всего: по возможности паркуйте велосипед там, где есть камеры видеонаблюдения. Не пренебрегайте такой защитой, как противоугонный замок. Не выкидывайте документы на велосипед, особенно те, где написан номер рамы: так будет проще найти транспорт и доказать, что он именно ваш. Ну и, конечно, не покупайте велосипеды сомнительного происхождения – не поощряйте тем самым преступников. Тем более что краденый велосипед, если его найдут, всё равно придётся вернуть.

АЛАПАЕВСК

В Алапаевском городском округе прямо от дома хозяина была угнана «Лада Гранта». Дело было в селе Костино, на улице Колхозной. Хозяин жил в доме на несколько квартир – практически городском, а машин у него было две, «Гранта» и «Ока». В тот вечер, приехав с работы на «Гранте», 22-летний водитель некоторое время находился в «Оке», в результате забыл ключи от «Гранты» в микролитражке, дверь которой закрыл неплотно. Через несколько часов мимо дома шёл его односельчанин, 19-летний студент одного из алапаевских техникумов. Юноша был нетрезв, чьи машины – прекрасно знал и почему-то решил, что угнать одну из них будет очень кстати. (Что за черная кошка пробежала между односельчанами – история умалчивает.) Подойдя к «Оке» и открыв незахлопнувшуюся дверь, он обнаружил там ключи, которые не подошли к «Оке», зато подошли к «Гранте». Которая завелась и поехала. Утром, выйдя во двор, хозяин двух автомобилей увидел распахнутую дверь «Оки» и пустое место там, где была «Лада», о чём и сообщил в полицию. Через непродолжительное время сам потерпевший обнаружил и «Ладу»: угонщик засадил её в сугроб, после чего вылез и ушёл в неизвестном направлении. Однако в деревне скрыться было бы трудно: полиция обнаружила возле «Гранты» отпечатки кроссовок, по которому в тот же день нашла и того, кто эти отпечатки оставил. Молодой человек, ранее не судимый, не стал отпираться, тем более что в кармане его куртки по-прежнему лежали ключи от «Лады».

ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА

В Слободотуринском районе водителя загнали в снег сами инспекторы. Сообщение о том, что по улицам села Сладковского ездит пьяный на машине, поступило в дежурную часть. В сторону населённого пункта выехал экипаж. На 68-м км трассы Байкалово – Туринская Слобода – Туринск похожий автомобиль (красный «Хёндэ Акцент») был замечен, инспектор дал сигнал остановиться, однако водитель решил поиграть в догонялки. Некоторое время это ему удавалось, но потом «Акцент» заехал в снег, забуксовал, и тогда взору инспекторов предстал водитель с явными признаками опьянения – прибор показал 0,984 мг/л. Документов на машину при водителе не было, прав он не получал вообще никогда, о чем с готовностью сообщил инспекторам. Красный «Хёндэ» принадлежал его жене. Когда супруга отвлеклась, 27-летний муж поехал кататься. Подавать заявление об угоне жена не стала, а вот букет административок мужчина заработал: пьяная езда, езда без прав и невыполнение требования об остановке. По счастью, ни люди, ни железо в ходе его поездки не пострадали. Автомобиль вернули хозяйке.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

КАЧКАНАР

Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного оборота подакцизных товаров. Алкоголь и сигареты без специальных марок были обнаружены в ходе профилактического рейда, хозяйкой груза оказалась женщина, формально нигде не работающая, а фактически ведущая теневой бизнес: товар явно предназначался для продажи. Было изъято более 14 тысяч пачек сигарет и более 6 тысяч литров спиртного, что в обоих случаях классифицируется как «особо крупный размер». В происхождении товара сейчас разбирается следователь, стоимость изъятого оценивается в 6 млн 640 тыс. руб. Женщине, если её вина будет доказана в суде, грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области