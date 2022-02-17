В Свердловской области в 2021 году на детей от 3 до 7 лет было выплачено более 10 млрд рублей

По итогам года министерство соцполитики выплатило более 61 млрд рублей на социальные пособия. Фото: Павел Ворожцов

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов подвёл итоги 2021 года и рассказал о самых крупных суммах, выделенных на социальные выплаты. Наибольший объём средств был предусмотрен на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет.

Глава регионального министерства соцполитики напомнил, что выплаты на детей от 3 до 7 лет реализуются в условиях софинансирования — 2/3 средств поступает из федерального бюджета, 1/3 выделяется из регионального.

"Если в 2020 году выплачивалась только половина прожиточного минимума, то в 2021 году это уже было 3 уровня платежа: 50, 75 и 100 %. Эта выплата по финансированию самая большая в регионе. В 2021 году было выплачено 10 млрд 115 млн рублей", — сказал Андрей Злоказов на пресс-конференции в Интерфаксе.

Такая выплата на сегодняшний день назначена 112,5 тысячи гражданам Среднего Урала, а количество детей, на которых положены эти выплаты, составляет почти 150 тысяч.

По итогам года министерство соцполитики выплатило более 61 миллиарда рублей на социальные пособия. Почти половину из них составляют средства, направляемые на поддержку семей с детьми, — это порядка 30 миллиардов рублей.

Также Андрей Злоказов отметил, что в регионе ведут деятельность учреждения соцобслуживания по поддержке граждан, нуждающихся в стационарных и полустационарных услугах, а также соцуслугах на дому. В последних нуждаются порядка 36 тысяч человек в Свердловской области. Стационарное звено обслуживает около 7,5 тысячи граждан, которые проживают в соответствующих учреждениях круглосуточно.

Также министр рассказал о росте регионального маткапитала.

"Когда вводился региональный материнский капитал, он составлял 100 тысяч рублей. За счёт ежегодной индексации маткапитал вырос до 152 310 рублей. Накопительным итогом на сегодняшний день выдано уже более 85 тысяч сертификатов на маткапитал. Более 55,5 тысячи эти сертификаты уже использовали", — отметил Андрей Злоказов.

Чаще всего маткапитал тратят на улучшение жилищных условий, на образовательные и медицинские услуги, на услуги по приобретению садовых и дачных участков, а также на газификацию. Сейчас действует 12 направлений, куда можно потратить маткапитал.