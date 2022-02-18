Высокие температуры могу привести к таянию сосулек. Не стоит ходить под крышами домов. Фото: Галина Соловьёва

В ближайшие дни температура воздуха будет значительно выше нормы на пять-восемь градусов. Такая температура сохранится всю неделю. Подробно о погоде в регионе на ближайшие дни «Облгазете» рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометео-рологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко:

– Ночные температуры будут около минус 5-10 градусов. На следующей неделе на Среднем Урале ожидается плюсовая температура: до 1-2 градусов выше нуля по Цельсию. Это связано с тем, что с южно-европейской территории России в Свердловскую область поступил тёплый воздух. Поэтому тепло будет оставаться и задержится практически до конца февраля. Значительного похолодания в этот период не ожидается. В основном будет достаточно тепло..

Правда, сказать, что на Урал в полной мере пришла весна, ещё нельзя. Её приход – это полностью плюсовые температуры и таяние снега. Пока таяния снега не ожидается. Наоборот, на следующей неделе, примерно в понедельник-вторник, ожидаются небольшие осадки, непродолжительные и необильные.

Опубликовано в №31 от 19.02.2022