В Екатеринбурге прошли памятные мероприятия, связанные с трагедией вайнахов

В память о погибших при переселении был проведён намаз. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 23 февраля, по инициативе полномочного представителя Республики Ингушетия в УрФО и Свердловской области Куреша Аушева в Екатеринбурге прошли памятные мероприятия. Они посвящены 78-й годовщине со дня принудительного переселения чеченцев и ингушей.

Страшные для этих народов события пришлись на 1944 год, когда после необоснованных обвинений в пособничестве нацистам началось массовое переселение вайнахов в Казахстан — более 600 тысяч человек. Почти каждый четвёртый умер по пути следования и в первые годы пребывания на новом месте.

"На сегодня уже подтверждено фактами, что никакого предательства ни со стороны ингушского, ни со стороны чеченского, в то время единого вайнахского народа, не было. И тем важнее сейчас всем нам помнить о тех событиях", — отметил руководитель ингушской национально-культурной автономии в Свердловской области Ахмед Цуров.

В память о погибших при переселении был проведён намаз. После этого — поминальный обед.

Фото: Алексей Кунилов

Подробнее о трагедии вайнахов: 23 февраля 1944 года в 02:00 в Чеченско-Ингушской Автономной Республике началась операция Смерша и НКВД "Чечевица" по принудительному переселению чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию. Людей будили, давали на сборы два часа, на машинах везли к железнодорожным станциям, где их ждали железнодорожные эшелоны. Всего отправили 180 эшелонов, а ехать до нового места жительства надо было больше недели. Условия, в которых ехали переселяемые, трудно представить. И точка назначения была – практически голая степь.