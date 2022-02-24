Свифту – МИР

Пальто со своего плеча передал уралец жителю Донбасса. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир ПУТИН рано утром 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. В ДНР и ЛНР вошли войска РФ. Как это отразилось на стране и на каждом из нас – в материале «ОГ».

1. Не паниковать

После заявления Владимира Путина о начале военной операции произошло резкое падение курса рубля. На открытии сессии 24 февраля курс доллара подскочил до 84 рублей, евро поднялся выше 95 рублей. Московская биржа решила приостановить торги, но и после их возобновления падение рубля продолжилось. Доллар и евро торговались на исторических максимумах.

На ситуацию отреагировал Банк России. Он, в частности, начал продавать на рынке иностранную валюту, чтобы удовлетворить спрос на неё. В ЦБ РФ заверили, что регулятор и финансовые организации имеют чёткие планы действия для любого развития событий.

Экономисты уверяют, что клиентам не стоит досрочно снимать свои сбережения. Директор Курганского филиала Института экономики УрО РАН Сергей Орлов в разговоре с корреспондентом «ОГ» отметил, что арест вкладов россиян в текущей ситуации невозможен:

– Сейчас механизм управления финансами в нашей стране совершенно другой, не как в Советском Союзе, где не было рыночной экономики. Государству нет смысла арестовывать вклады, потому что есть возможности их выплатить. Произошедший всплеск носит локальный характер. Основную массу активов вывести невозможно, потому что это цена акций, а акции могут быть только проданы. Когда рынок упал, продавать акции смысла нет.

Сергей Орлов считает, что те клиенты банков, которые сейчас решат закрыть свои вклады, только потеряют от этого, лишатся дохода от процентов по ним. Эксперт ожидает, что в течение определённого времени – какого именно, пока сказать сложно, – курс рубля вернётся к прежнему уровню, как это было после резкого скачка в 2015 году. Кроме того, ужесточение санкций в отношении России будет только способствовать дальнейшему развитию её экономики:

– Сейчас никому, в том числе и США, невыгодно разрывать экономические отношения с Россией. Начиная с 2015 года Соединённые Штаты активно разворачивали санкции в отношении нашей страны, тем не менее экспорт российских товаров только увеличился. Россия является крупнейшим поставщиком сырьевых ресурсов, не менее 40 процентов сырья закупается у России. Поэтому сейчас идёт процесс согласования определённых позиций. Мой прогноз, что скоро стороны сядут за стол переговоров и урегулируют экономические вопросы.

Досье SWIFT (Свифт) – международная банковская система. Её задача – создание и поддержание передачи сообщений между финансовыми организациями. VISA и Мastercard – международные платежные системы, основу которых составляют одноименные банковские карты. В нашей стране есть аналоги этих систем. Это система передачи финансовых сообщений (СПФС) и платёжная система «Мир». В случае отключения от международных систем, Россия сможет обойтись своими силами.

2. Отдыхать в Азии или России

Вчера по решению Росавиации были ограничены полёты из аэропортов 12 российских городов. До 2 марта свою работу приостановили воздушные гавани в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Рейсы в эти города из Екатеринбурга были временно отменены.

Так, в авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили о приостановке рейсов в Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж и Симферополь. Перевозчик проработал обходные маршруты для выполнения рейсов в аэропорты Сочи и Минеральных Вод.

На фоне приостановки полётов РЖД назначили дополнительные поезда из южных городов, в том числе из Анапы, Новороссийска и Сочи. В пресс-службе холдинга пообещали, что стоимость билетов будет фиксированной.

При этом уральцы, планировавшие поездки на юг России, всё равно столкнулись со сложностями. Екатеринбурженка Нина Храмцова рассказала о том, как вся эта ситуация поставила под вопрос её поездку в Краснодар:

– У нас уже есть билеты на руках, но теперь их нужно сдавать. Оформить возврат сразу не получилось: сайт авиакомпании, видимо, испытывает большую нагрузку. Стали искать другие способы добраться, пытались приобрести билеты на поезд. Но они уже раскуплены.

В ещё большей растерянности находятся туристы, оказавшиеся сейчас за рубежом, в том числе в Европе. В Уральской ассоциации туризма (УАТ) пояснили, что таким гражданам предложат либо продлить пребывание за границей, либо вернуться домой железнодорожным транспортом или трансферами до тех регионов, с которыми авиасообщение осуществляется беспроблемно. Президент УАТ Михаил Мальцев сказал:

– Мы не склонны драматизировать ситуацию. Речи об эвакуации не идёт, это плановый возврат туристов в регионы постоянного пребывания. Тем, у кого комплексный турпакет, необходимо связаться со своим туроператором или турагентом, которые обязаны их проинструктировать.

Тем, кто только собирается в поездки в ближайшее время, Михаил Мальцев посоветовал не отказываться от путешествий, например, в азиатские страны и Турцию. Он порекомендовал потенциальным туристам выждать какое-то время, и исходя из того, как будет вырисовываться ситуация, планировать отпуска, а также напомнил о действии программы туристического кешбэка внутри России.

Мнения Евгений ПРИМАКОВ, руководитель Россотрудничества, бывший депутат Госдумы от «Единой России» (его дед – Евгений Максимович Примаков – будучи председателем Правительства РФ, 24 марта 1999 года развернул над Атлантикой самолёт, летевший в Вашингтон с официальным визитом. Сделал он это после того, как узнал по телефону от вице­президента США Альберта Гора, что НАТО приняло решение бомбить Югославию): – Война с Украиной – кошмар для всех нас. Невозможно воевать с украинцами, которые составляют один с нами народ. Именно поэтому ведётся военная операция, в ходе которой мы воюем не с украинцами, с мирными жителями, а с бандами вооружённых нацистов. Есть ли у нас радость от того, что нам приходится проводить эту военную операцию? Нет, конечно. Это тяжёлая необходимость, а не радость, и военная операция проходит не для того, чтобы помахать флагом. Мы можем испытывать радость только оттого, что прекратится война, которая уже ведётся 8 лет, в ходе которой в Донецке появилась Аллея Ангелов – в память убитых ВСУ и террористическими нацбатальонами детей, прекратится война, которая унесла уже тысячи жизней. Россия восстанавливает справедливость и мир, Россия вразумляет и прекращает войну, которая уже шла. Константин СЁМИН, журналист, уроженец Екатеринбурга, долгие годы работавший в Нью-­Йорке: – Страны НАТО имели возможность 8 лет готовить укрепрайоны, просчитать все возможные сценарии, организовать все необходимые штабы и пункты снабжения для ведения партизанской войны впоследствии. В общем, наши международные партнёры не в лес погулять вышли: это было в их интересах – спровоцировать войну. Все последние месяцы они этой цели усиленно добивались, и им удалось её достигнуть. Это большая трагедия для нашей страны, для всех других осколков бывшего Советского Союза. Андрей КУЗНЕЦОВ, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе: – На мой взгляд, устранение бандеровской верхушки со всех позиций государственного управления на Украине приведёт в самом ближайшем будущем к тому, что наши страны наконец­то преодолеют весь этот навязанный извне негатив и с точки зрения экономики, и с точки зрения социального развития. Всё это открывает большое окно возможностей, потому что Россия уже не сможет быть прежней с учётом всех санкций, которые на нас сейчас обрушатся. Понятно, что вокруг России будет выстраиваться железный занавес, но теперь уже со стороны Европы. Я уверен, что это даёт лучшие возможности переориентации экономики на бурное внутреннее развитие. Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», член Комитета по безопасности и противодействию коррупции: – Россия восемь лет пыталась убедить мировое сообщество, чтобы оно надавило на Украину и заставило её всё­таки выполнить Минские соглашения. Потому что альтернативы им не было, если говорить о дипломатическом пути решения этой проблемы. США и их союзники, к сожалению, не предпринимали никаких действий. Мы видели в последнее время, какими темпами накачивалась Украина вооружением, чтобы подготовиться к вторжению на Донбасс. Мы в данный момент защищаем себя и не ждём, когда через какой­то период времени может возникнуть реальный конфликт между НАТО и Россией на территории Украины. Мы это начали делать сейчас, чтобы предотвратить ту катастрофу и те негативные последствия, которые могут нас ожидать в ближайшей перспективе. Это принуждение к миру Украины, чтобы её войска вышли за пределы ДНР и ЛНР.

3. Если можешь помочь – помогать

Владимир Лобанов из Заречного помогал жителям Донбасса защищать свою землю с оружием в руках. Там он был известен под позывным «Балтика». После возвращения домой вместе с ветеранами Афгана, Чечни создал фонд «Дети Урала — детям Донбасса». И первый конвой с Урала — двадцатитонную фуру, гружёную продуктами, медикаментами, вещами и сопровождаемую легковыми автомобилями, он вместе с Героем России, генерал-майором Романом Шадриным и другими соратниками доставил в Новороссию восемь лет назад.

– Сначала мы регулярно отправляли туда конвои, затем стали собирать деньги и пересылать их в фонд помощи Донбассу, который возглавляет Владимир Федорович Сыч, – рассказывает Владимир Лобанов. – Это удобнее, так как на месте лучше знают, что конкретно нужно купить для людей, да и цены там ниже, чем здесь.

Фото сделано в июле 2021 года. Владимир Лобанов - слева, справа - Галина Тимофеевна, мама погибшего в Абхазии лётчика Игоря Ржавитина Героя России, уроженца Дегтярска. Фото: Фото предоставлено Владимиром Лобановым

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР жители Заречного понесли в фонд «Дети Урала — детям Донбасса» продукты, вещи, деньги. Но с отправкой груза возникла проблема. Как с горечью признался Владимир Лобанов, они не могут найти водителя, который рискнул бы отправиться туда, где рвутся снаряды. Из Новошахтинска добровольцы приехать готовы, но это займёт дней десять.

– Людей эвакуировали в спешке, они уезжали налегке, у многих деток даже трусиков запасных нет, – говорит Владимир. – Поэтому я вчера (24 февраля) отправил 30 тысяч рублей. Немного, но кое-что.

Гульсанан родом из Таджикистана и знает, как трудно начать жизнь с чистого листа. Фото: Алексей Кунилов

Урал, как всегда, оперативно откликнулся на чужую беду. На базе региональных отделений Российского Красного Креста и Общероссийского Народного Фронта, Дома добровольцев при участии всех организаций движения #МЫВМЕСТЕ был создан Центр сбора гуманитарной помощи. И, как уже сообщала «ОГ», первая фура с 20 тоннами продуктов и вещей ушла в Ростовскую область. Сейчас в пунктах сбора в разных городах области формируются новые конвои.

В штабе регионального ОНФ, расположенного в доме №9 на улице Хохрякова в Екатеринбурге, собранные 23 февраля вещи уже рассортированы и упакованы в коробки, которые громоздятся в высоких проёмах окон.

– С утра после праздника уже принесли несколько курток для детей и женщин и мужское пальто, – рассказывает координатор «фронтовиков» Василий Коноплянко. – Вещи почти новые, чистые, аккуратные. Одна пожилая женщина принесла несколько комплектов нераспакованного постельного белья – в нём, по словам ростовских координаторов, эвакуированные очень нуждаются. А наша верная помощница Маргарита Михайловна Ахметзянова, которая в первую волну ковида снабжала волонтёров и людей на самоизоляции вязаными носками, сейчас взялась вязать носки беженцам.

В Доме добровольцев на улице Крылова пакетами с вещами и продуктами уставлена половина длинного коридора, а в конце – штабеля расфасованной гуманитарки. А в просторной аудитории группа волонтёров занимается сортировкой продуктов и вещей. По отдельности складывают крупы, макароны, сахар, мыло, зубную пасту, рыбные и мясные консервы. Разбирают верхнюю одежду, обувь. В одну коробку складывают маленькие детские ботиночки. Девчата работают в две смены – в свободное от учёбы в колледжах и вузах время. Семья студентки Уральского государственного лесотехнического университета Гульсанан в своё время перебралась на Урал из Таджикистана, поэтому девушка на собственном опыте знает, как трудно обосноваться на новом месте.

– Если можешь, надо помочь людям, – говорит она.

До Урала волна эвакуированных с Донбасса пока не дошла. Однако в центр гуманитарной помощи Екатеринбургской епархии уже обратилась семья из Донецка. Они выехали самостоятельно, остановились у родственников, но планируют уехать в Сибирь.

– Они попросили помочь деньгами, так как положенные от государства выплаты получить ещё не успели, – объясняет исполнительный директор православной службы милосердия Евгений Шатских. – Мы смогли удовлетворить их просьбу, так как прихожане жертвуют для эвакуированных и деньги. Кто три тысячи кладёт, кто пять. Кстати, несколько екатеринбуржцев уже предложили приютить у себя дома беженцев. Хорошие у нас люди.

В ТЕМУ Что необходимо беженцам прежде всего: продукты длительного хранения в небьющейся таре: крупы, чай, кофе, сахар, сгущёнка, тушёнка, бутилированная вода;

детское питание;

детские подгузники;

бытовая химия;

средства гигиены: мыло, зубная паста и щётки, гель для душа и шампунь;

туалетная бумага и бумажные полотенца;

влажные салфетки;

мужская одежда и обувь;

детская одежда и обувь;

постельное белье;

удлинители;

тепловые пушки;

канцелярские принадлежности.

Пункты приёма гуманитарной помощи Екатеринбург ул. Крылова, 2 – круглосуточно, тел.: 8 (343) 382–23–77 или 8–929–214-73–68 ул. Хохрякова, 9 – ежедневно с 9:00 до 18:00, тел.: 8 (343) 350–09–42 ул. Фучика, 3 – по будням с 10:00 до 18:00, тел.: 8 (343) 200–07–04 Алапаевск ул. Говырина, 3 – тел.: 8 (34346) 3–03–82 Заречный тел.: 8–912–22–40–732, Владимир Лобанов Каменск-Уральский ул. Сибирская, 10 – в будни с 10:00 до 16:00 ул. Титова, 8 – вторник и четверг с 13:00 до 16:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 13:00 Нижний Тагил пр. Ленина, 27 – с 9:00 до 17:00, тел.: 8 (343) 596–04–74 Первоуральск ул. Герцена, 3 – по будням с 9:00 до 15:00 Полевской ул. Максима Горького, 1, первый этаж – по будням с 10:00 до 17:00 Серов ул. Красноармейская, 6 – круглосуточно Сысерть ул. Карла Либкнехта, 66 – с 11:00 до 13:30 и с 17:00 до 19:00. Тел.: 8 (992) 014–78–02.

Стиральный порошок в эвакуации пригодится. Фото: Алексей Кунилов

Консервы принимают только в небьющейся таре. Фото: Алексей Кунилов

Волонтёры перелопачивают тонны гуманитарной помощи. Фото: Алексей Кунилов