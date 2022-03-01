Оппозиционерка из Екатеринбурга манипулирует сознанием молодёжи, находясь за рубежом

Ранее МВД и СКР уже предупреждали граждан о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях, поскольку такие акции создают угрозу для граждан. Фото: Павел Ворожцов

Активистка из Екатеринбурга Елена Парий, находящаяся сейчас за рубежом, призывает молодёжь выходить на антивоенные митинги. Она оказалась в США из-за того, что в России ей могла грозить уголовная ответственность за многократное нарушение закона о митингах.

В социальных сетях появляются её провакационные заявления с призывами выходить на митинги на улицы столицы Урала.

Известно, что Елене Парий 52 года. Она является активисткой движения "Екатеринбург за свободу". Участвовала и агитировала к участию в несогласованных оппозиционных протестах в начале прошлого года.

Ранее МВД и СКР уже предупреждали граждан о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях, поскольку такие акции создают угрозу для граждан. Только за 24 февраля полиция задержала 52 активиста в столице Урала, 25 февраля суды привлекли к ответственности 11 человек. Нарушителям назначали до 30 тысяч рублей штрафа или арест на срок от 9 до 30 суток. За повторное нарушение был выписан штраф в 250 тысяч рублей.