Ростуризм призвал отказаться от посещения стран, которые ввели санкции

Помимо доступных зарубежных стран, забронировать предстоящий отдых можно на территории России. Фото: Владимир Мартьянов

Федеральное агентство по туризму рекомендовало россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции. А туроператорам — приостановить продажи путёвок туда.

В своём заявлении глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что соотечественникам, отправляющимся за рубеж, настоятельно рекомендуется:

отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России. По её словам, пребывание там может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения домой;

для отдыха выбирать страны, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений. Речь в том числе идёт о Турции, Египте, Тунисе, ОАЭ, Китае, Индии, Вьетнаме;

следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации об изменении статуса актуальных туристических направлений.

Туроператорам ведомство посоветовало приостановить продажи туров в государства, которые ввели ограничения, а также в страны Карибского бассейна.

"Помимо доступных зарубежных стран, забронировать предстоящий отдых можно на территории России. Мы вместе с регионами и туристическим бизнесом постоянно работаем над повышением доступности и качества внутренних направлений", — добавила Зарина Догузова.