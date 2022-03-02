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2 марта 2022, 12:47

Ростуризм призвал отказаться от посещения стран, которые ввели санкции

путешествия

Помимо доступных зарубежных стран, забронировать предстоящий отдых можно на территории России. Фото: Владимир Мартьянов

Федеральное агентство по туризму рекомендовало россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции. А туроператорам — приостановить продажи путёвок туда.

В своём заявлении глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что соотечественникам, отправляющимся за рубеж, настоятельно рекомендуется:

  • отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России. По её словам, пребывание там может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения домой;
  • для отдыха выбирать страны, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений. Речь в том числе идёт о Турции, Египте, Тунисе, ОАЭ, Китае, Индии, Вьетнаме;
  • следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации об изменении статуса актуальных туристических направлений.

Туроператорам ведомство посоветовало приостановить продажи туров в государства, которые ввели ограничения, а также в страны Карибского бассейна.

"Помимо доступных зарубежных стран, забронировать предстоящий отдых можно на территории России. Мы вместе с регионами и туристическим бизнесом постоянно работаем над повышением доступности и качества внутренних направлений", — добавила Зарина Догузова.

Областная газета Свердловской области

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