Минздрав «отжимает» оружие

Подавляющая часть владельцев огнестрельного оружия – это охотники. Фото: Алексей Кунилов

С 1 марта ужесточается процедура прохождения медицинского освидетельствования на право владения гражданским оружием. По мнению экспертов, акцент на медкомиссиях в ущерб психологическим экспертизам не решает проблем, связанных с использованием «огнестрела» гражданскими лицами.

Новые законы

Российские парламентарии стали вводить ограничения на оборот оружия после массового убийства в казанской гимназии №175 в мае прошлого года. Тогда 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу из охотничьего ружья, в результате погибли семь детей и двое учителей. Вскоре контроль за оружейным законодательством усилили: с июля минимальный возраст для покупки оружия подняли с 18 до 21 года, а максимальное наказание за его незаконное приобретение повысили до пяти лет лишения свободы.

Однако это не уберегло от других случаев стрельбы в учебных заведениях. В сентябре 2021 года 18-летний студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров в стенах родного вуза застрелил из дробовика шесть человек и ранил ещё 47. Спустя два месяца после инцидента Минздрав России выпустил приказ о новом порядке медосвидетельствования на получение оружия. Изменения вступили в силу с 1 марта.

Отныне оружейную комиссию можно будет пройти только в государственных или муниципальных медицинских организациях. В частных поликлиниках этого сделать нельзя. Если у человека нет противопоказаний для владения оружием, будет оформлено электронное заключение и его внесут в федеральный реестр документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Оттуда информацию автоматически передадут в Росгвардию, которая выдаёт лицензии на приобретение огнестрельного оружия. Заключение будет действительно один год с момента его оформления: после его получения территориальный отдел лицензионно-разрешительной службы Росгвардии выдаст лицензию на приобретение оружия, в соответствии с которой гражданин уже сможет купить его в магазине.

Новые ограничения коснутся и тех, кто уже владеет оружием: они проходят специальную комиссию раз в пять лет. Если будут выявлены заболевания, препятствующие иметь оружие, то учреждение здравоохранения направит электронный документ об этом в Росгвардию.

Как отметила в разговоре с «ОГ» начальник пресс-службы управления Росгвардии по Свердловской области Ольга Бельская, при поступлении такого сообщения ведомство незамедлительно изымает у гражданина лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, разрешение на его хранение, хранение и ношение или хранение и использование, оружие и патроны к нему до проведения внеочередного медицинского освидетельствования, но не более чем на два месяца. В случае неоформления медицинского заключения или уклонения от внеочередного медицинского освидетельствования право на владение и использование оружия аннулируется.

Медкомиссия по форме

Сама медкомиссия для будущих владельцев оружия тоже ужесточилась. На сегодняшний день она включает в себя осмотры врача-офтальмолога и психиатра-нарколога, психиатрическое освидетельствование, химико-токсикологические исследования мочи для обнаружения наркотических и психотропных веществ и лабораторные исследования крови или мочи на хроническое употребление алкоголя.

Порядок прохождения оружейной комиссии остался прежним. Получить заключение могут исключительно граждане России. Для этого нужно обратиться в государственное или муниципальное медучреждение по месту жительства или пребывания, где оказывают такую услугу. С собой нужно иметь паспорт, военный билет или приписное свидетельство.

После заполнения амбулаторной карты в регистратуре и оплаты услуги гражданину выдают обходной лист. При этом нужно заранее получить справки от психиатра и нарколога по месту жительства, а также медзаключение об отсутствии в организме следов алкоголя и психоактивных веществ (ПАВ). С этими документами человек идёт на приём сначала к офтальмологу, а затем к терапевту, который и выписывает справку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. У врачей она называется формой №002-О/у.

По словам главного нарколога Свердловской области Олега Забродина, запрет на проведение оружейной комиссии для частных медучреждений упорядочит получение лицензий на оружие. Он добавляет, что у негосударственных структур было гораздо больше необоснованно выданных разрешений. К слову, с 1 марта практически все частные медцентры Екатеринбурга на своих официальных сайтах сообщили, что больше не осуществляют подобное медосвидетельствование.

В государственных поликлиниках стоимость оружейной комиссии примерно одинакова. Так, в прейскуранте Свердловской областной клинической психиатрической больницы профосмотры врача-психиатра и психиатра-нарколога стоят по 380 рублей каждый, химико-токсикологическое исследование – 1500 рублей. А в Уральском центре профессиональной патологии им. Ю.А. Брусницына (ФГБУЗ МСЧ №70) медицинское освидетельствование и заключение на наличие противопоказаний к владению оружием с осмотром терапевта, офтальмолога, психиатра, нарколога и тестом на наличие ПАВ обойдётся в 2600 рублей.

Анализы и тесты

Медицинские противопоказания к владению оружием остались прежними – они не менялись с 2015 года. Среди заболеваний, которые этому препятствуют, есть расстройства поведения, психические и офтальмологические нарушения. В частности, болезни глаза и его придаточного аппарата. Требования к остроте зрения на оружейной комиссии достаточно высокие: в очках или контактных линзах человек должен читать одним глазом не менее пяти верхних строк таблицы Сивцева, а другим – не менее двух. Если же один глаз полностью не видит, то другой должен считывать не меньше семи строк из десяти. То же самое касается и сужения полей зрения – оно не должно быть выше 20 градусов.

Как сообщили «ОГ» в одном из офтальмологических центров Екатеринбурга, перечисленные болезни глаз могут возникнуть по причине самых различных патологий. Среди них – катаракта, помутнение роговицы, перенесённый кератит, врождённая близорукость. Могут быть и приобретённые изменения сетчатки, образовавшиеся при возрастной макулодистрофии, сахарном диабете, тромбозе её вен. Кроме того, сужение полей зрения до 20 градусов возможно при глаукоме, когда развивается атрофия зрительного нерва.

– Наличие оружия предполагает необходимость хорошо видеть цель. Известны трагические случаи на охоте, связанные с ранением людей. И они нередки. Поэтому ношение огнестрельного оружия – это весьма серьёзно, и владеть им могут только люди с хорошим зрением, – пояснили в медцентре.

Также владение оружием запрещено при алкоголизме, наркомании, эпилепсии, шизофрении, умственной отсталости, неврастении, разного рода фобиях и других патологиях. При этом определить их на глаз довольно сложно: в этом плане психиатрам помогают химико-токсикологические исследования. Олег Забродин отмечает, что вместе с осмотром врача и результатами лабораторных экспертиз вероятность ошибки при выдаче справки на владение оружием будет минимальной.

Однако юристы считают, что даже при таком детальном подходе проблему стрельбы в школах и вузах окончательно не решить. Как заявляет президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов полковник полиции в отставке Игорь Упоров, чтобы реально оценить способность человека владеть оружием, нужно наряду с медкомиссией проводить с ним комплексное психологическое тестирование. Такие проверки есть при поступлении граждан на службу в правоохранительные органы и армию.

– Только в таком случае можно будет выявить психопатов, маньяков и людей, которым нравится боль или насилие. В этих тестах есть большой список простых вопросов, которые позволяют оценить реакцию человека на негативные события, его отношение к другим людям и к смерти. Если гражданин не пройдёт это тестирование у психиатра, то он не имеет право получить разрешение на оружие. Я уверен, что введение этой системы на государственном уровне позволит избежать печальных инцидентов, связанных с массовой стрельбой в общественных местах, – полагает Игорь Упоров.

Между тем По информации управления Росгвардии по Свердловской области, всего на территории Среднего Урала зарегистрировано более 79 981 тысяч владельцев оружия, которые имеют в собственности 149 042 единиц оружия. Из них гладкоствольного оружия – 100 049 единиц, нарезного – 30 206. С начала года сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии осуществлено около 22 746 проверок условий хранения оружия владельцами, выявлено 25 нарушений правил в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной деятельности. К административной ответственности привлечено более 366 граждан.