В Свердловскую область пришла аномально холодная погода

Пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется гулять при температуре ниже -20 ºС. Фото: Владимир Мартьянов

Местами в Свердловской области ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Надевать зимнюю одежду придётся до 11 марта.

О рисках, связанных с низкими температурами, напомнили в региональном ГУ МЧС России. Так, в морозную погоду гражданам необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием взрослых. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции.

Кроме того, в непогоду осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту количества ДТП. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. Если вы всё же собрались в дорогу, возьмите с собой небольшой запас продуктов питания, горячий чай, лопату, спички, телефон.

Пешеходам стоит подбирать одежду по погоде, чтобы избежать переохлаждения. В случае происшествий звоните по номерам 101 и 112.