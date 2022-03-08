Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми

Выплаты установят с 1 апреля, деньги начнут поступать в мае. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин 8 марта объявил о новых выплатах семьям с детьми. Выплаты будут предоставляться на детей от 8 до 16 лет.

Выплаты установят с 1 апреля, деньги начнут поступать в мае. Новая мера поддержки затронет все семьи с низким доходом.

"Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае", — заявил Владимир Путин, обращаясь к российским женщинам в Международный женский день.

Глава государства напомнил, что ранее были установлены ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до 7 лет включительно. Помощь уже получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. Это 50 % от прожиточного минимума ребёнка, установленного в каждом регионе.