Вячеслав Володин заявил о недопустимости искусственно повышать цены

Цены на российские товары не должны быть завышены, считает Володин. Фото: Галина Соловьёва

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о большом количестве обращений по поводу роста цен. В основном вопросы касаются продуктов питания, стоимость которых в ряде регионов выросла почти вдвое.

Вячеслав Володин отметил, что в условиях ограничительных мер, введённых в отношении России, некоторые товары могут дорожать. В том числе за счёт повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Однако, когда речь идёт об отечественной продукции, "искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо".

По информации председателя Госдумы, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет. Он отметил, что сегодня на пленарном заседании Государственной Думы вопрос с ценами планируется обсудить. Участие в мероприятии примет глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Планируем провести анализ всей цепочки — от производства до продажи товаров — с целью выявления фактов необоснованного роста цен. Наживаться на людях недопустимо, за такое необходимо наказывать", — добавил Володин в личном телеграм-канале.

Помимо пленарного заседания с участием руководителя ФАС, в Госдуме сегодня проходят следующие встречи:

комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики на тему "О принимаемых мерах по развитию овощеводства открытого и закрытого грунта в Дальневосточном федеральном округе";

комитета по вопросам семьи, женщин и детей;

комитета по аграрным вопросам на тему "О мерах поддержки АПК в условиях санкций";

комитета по бюджету и налогам.

Кроме того, состоятся парламентские слушания на тему "Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации".

Ранее стало известно, что 10 и 11 марта Госдума РФ на дополнительных пленарных заседаниях рассмотрит второй пакет правительственных законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан в условиях санкций.