Мэр Алапаевска готов участвовать в спецоперации на Украине

К участию в спецоперации России также готовы его сыновья Евгений и Шамиль. Фото: Алексей Кунилов

Глава Алапаевска Сайгид Билалов заявил о готовности принять участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР. Чиновник написал заявление в военкомат.

Сайгид Билалов отметил, что к участию в спецоперации России также готовы его сыновья Евгений и Шамиль: "В условиях проведения спецоперации на Украине я и мои сыновья готовы принять участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР добровольцами за освобождение братского народа. Сегодня настало время, когда каждый из нас должен не словом, а делом проявить свой гражданский и патриотический долг", — видео с таким заявлением к главе военного комиссариата опубликовал Сайгид Билалов на личной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Наша страна была вынуждена подняться, чтобы прекратить геноцид русских и войну, посеянную неонацистами на Украине ещё в 2014 году. Для меня и для моих братьев и сыновей служить родине является честью, долгом и великим достоинством", — заявил глава Алапаевска.

"Я люблю свою родину. И если в такой момент мы испугаемся, тогда грош нам цена. Сыновья меня тоже поддержали. Один у меня уже служил в специальном десантном батальоне, а младший — призывник. Им 30 и 18 лет соответственно.

Матери, женщины сильно беспокоятся. Некоторые не пускают в армию детей. Материнское сердце можно понять, но нужно принимать решение, чтобы не было стыдно после", — сообщил "Областной газете" мэр Алапаевска.

Стоит отметить, сегодня президент РФ Владимир Путин поддержал предложение привлекать добровольцев на Украину. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", — цитирует Владимира Путина РИА Новости.