В Свердловскую область идёт потепление

К концу недели в регионе потеплеет. Фото: Галина Соловьёва

Морозы на Среднем Урале отступают. О том, что ждёт свердловчан в ближайшее время, рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По её данным, вторая половина текущей недели в регионе пройдёт при ослабевающем ночном морозе и повышении температуры воздуха днём до 0...-2 °C. Прогнозируются даже оттепели +1...+3 °C, которые не являются безусловным показателем весны.

"Метеорологи отмечают наступление весны по дате устойчивого повышения средней суточной температуры воздуха до отметок, превышающих 0°. К предстоящим выходным дням температура воздуха повысится до нормы и в среднем за сутки составит -4...-5° и до конца марта вряд ли перешагнёт 0°", — говорится в сообщении синоптика. Галина Шепоренко также отмечает, что в ближайшие 5-7 суток обойдётся без значительных осадков, возможны лишь 1-2 небольших снегопада.

Сегодня в регионе будет -2...-7 °C, в четверг и пятницу -4...+1 °C и -2...+3 °C соответственно. В Екатеринбурге в эти дни ожидается -5...-7 °C, -1...-3 °C и 0...-2 °C.