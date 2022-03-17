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Общество
17 марта 2022, 19:08

Cлужбы занятости будут принимать рискующих потерять работу

  Юлия Пастух
Центр занятости

Теперь в центры занятости могут обращаться не только безработные. Фото: Галина Соловьёва

Правительство расширило действующие и утвердило новые меры поддержки граждан, ищущих работу. Службы занятости нацелили на снижение напряжённости на рынке труда.

Согласно подписанному постановлению, теперь в центры занятости могут обращаться не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения, переведён работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск. Таким гражданам будут помогать как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также эти люди могут быть направлены на переобучение.

Напомним, Роструд перевёл горячую линию в режим круглосуточной работы. Региональные горячие линии теперь также работают без выходных. 

Областная газета Свердловской области

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