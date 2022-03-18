В Свердловской области сегодня пройдут митинги. Полиция призывает придерживаться определённых правил

В Историческом сквере Екатеринбурга сегодня в 13:00 состоится митинг-концерт. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 18 марта, в 8-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Свердловской области пройдут митинги. Полицейские будут поддеживать общественный порядок на мероприятиях. Они призывают уральцев придерживаться определённых правил.

Всего в 47 муниципалитетах состоятся 33 митинга, 1 демонстрация и 2 флешмоба, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Он обратился к гражданам с просьбой заранее приходить на место проведения акций, знакомиться с расположением парковок, рассчитывать время проезда на общественном транспорте.

"Прошу, отнеситесь с пониманием к процедуре досмотра и иным мерам обеспечения безопасности, которые будут предпринимать представители МВД. Не приносите с собой колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, пиротехнические изделия. Граждане в состоянии опьянения допущены на мероприятия не будут. Воздержитесь от использования квадрокоптеров. Во время и по окончании акций соблюдайте правопорядок, ведите себя корректно по отношению к другим зрителям. В случае если вы станете очевидцами какого-либо конфликта или заметите подозрительный предмет, сообщите об этом ближайшему сотруднику полиции или по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД области (343) 358-71-61", — рассказал полковник Горелых.

Добавим, что в Историческом сквере Екатеринбурга сегодня в 13:00 состоится митинг-концерт. Ожидается, что в нём примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На Плотинке уже установили сцену для проведения патриотической акции. По центру города пройдёт автопробег, который завершится на площади 1905 года.

Обращение главы региона в связи с Днём воссоединения Крыма с Россией опубликовано в свежем номере "Областной газеты".