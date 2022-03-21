В Свердловской области ищут добровольцев для организации голосования за парки

С 15 апреля по 30 мая уральцы смогут проголосовать за дизайн-проекты парков и скверов. Фото: Галина Соловьева

В рамках организации Всероссийского голосования за объекты благоустройства в Свердловской области стартовал набор волонтёров — на днях в региональном штабе прошло первое их обучение.

По информации департамента информполитики региона, с 15 апреля по 30 мая состоится голосование за дизайн-проекты парков и скверов, которые благоустроят благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году.

Волонтёры будут информировать граждан о представленных на голосовании парках и проектируемой в них инфраструктуре. Также добровольцы смогут помочь проголосовать онлайн, выбрать, какой парк будет реконструирован — они будут делать это непосредственно в самих парках, а также в торговых центрах. В Екатеринбурге ребят в белой жилетке с надписью на спине "Сделаем город комфортнее" можно будет встретить в летнем парке Уралмаш, саду Энгельса, парке Блюхера, парке 50-летия ВЛКСМ и Преображенском парке в Академическом районе.

Чтобы стать волонтёром, до 1 апреля необходимо отправить заявку на сайте https://dobro.ru/event/10137969. Либо записаться в екатеринбургском городском волонтёрском центре, на базе которого организован штаб проекта. Добровольцем может стать любой желающий, независимо от возраста.

"По поручению губернатора в Свердловской области проекты благоустройства реализуются не только в крупных, но и в небольших городах и даже сельских территориях. Наша первостепенная задача – создать условия, чтобы человек чувствовал себя уютно и комфортно на своей малой родине, хотел здесь остаться жить и работать. На Среднем Урале с 2017 года благоустроено более 1300 дворов и скверов. В 2022 году на эти цели мы привлекли из федерального бюджета почти 1,5 миллиарда рублей. Это позволит привести в порядок 54 территории в 35 муниципалитетах", – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.