На Урале стартовал конкурс на лучший туристический проект

Конкурс пройдёт в 4 этапа с 21 марта по 15 апреля. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области запустили первый региональный конкурс туристических проектов "Уральские каникулы". Организаторы выберут лучшие идеи по развитию туристической инфраструктуры и туристических маршрутов в городах региона.

Конкурс, организованный по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, пройдёт в 4 этапа с 21 марта по 15 апреля. Первый этап подразумевает сбор идей на платформе www.otkroy-ural.com, сообщили в управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области.

"Никто не знает Урал лучше, чем сами уральцы! Мы любим Урал и хотим, чтобы про "Лето на заводе", "Арт-резиденцию", "Домну", Тальков камень, Чусовую узнали, как можно больше наших соотечественников, чтобы на Урал приезжали со всей России, проводили здесь отпуска и получали незабываемые впечатления. Туризм – это не только впечатления, это мультипликатор, развитие которого стимулирует экономику других отраслей: строительства, сельского хозяйства, продовольствия, торговли и сферы услуг. Конкурс "Уральские каникулы" — это шанс воплотить свой проект при поддержке региональных властей, институтов развития и муниципальных команд", – рассказал заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин.

Генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич также отметил, что в рамках акселератора с командами участников будут работать федеральные эксперты по разработке мастер-планов туристических объектов и территорий, туристических маршрутов и сценариев. Участники получат необходимые знания в области законодательства, проектирования, маркетинга и продвижения турпроектов и станут настоящими субъектами позитивных изменений в своих городских округах.

Проекты участников конкурса лягут в основу государственных программ по развитию территории и инфраструктуры для путешествий по Уралу.