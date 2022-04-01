Свердловские приставы поймали алиментщика, который прятался в бане

За уклонение от уплаты алиментов должника арестовали на 10 суток. Фото: Алексей Кунилов

В Верхотурье сотрудники УФССП нашли должника по алиментам, который скрывался от них в бане. За уклонение от уплаты алиментов должника арестовали на 10 суток.

С мужчины через суд взыщут алименты в размере 1/3 части всех видов заработка на содержание несовершеннолетних сына 2011 года рождения и дочери 2013-го. Задолженность составила порядка 107 тысяч рублей.

Должника нашли на чердаке собственной бани в домашней одежде. После чего алиментщика сначала отвезли к судебному приставу-исполнителю для составления протокола о привлечении к административной ответственности за неуплату алиментов, а затем в суд – на рассмотрение данного административного дела, сообщили "Областной газете" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Также за "побег" от приставов в баню мужчине выписали штраф 500 рублей.