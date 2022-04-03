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Общество
3 апреля 2022, 12:23

Спецтехника ликвидирует последствия затяжного снегопада на свердловских трассах

специальная дорожная техника

Водителей и пешеходов просят не создавать помех дорожной технике. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области во время снегопада на линию вышли 240 спецмашин, в том числе автомобили с отвалами и автогрейдеры. Техника продолжит непрерывно работать до полной расчистки проезжей части.

Для борьбы с гололёдом и снежным накатом использовано 214 тонн песка и 9,1 тысячи тонн пескосоляной смеси. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Кстати, за минувшие сутки на территории региона выпало до 5 см снега. По прогнозам метеорологов сильный снежный фронт придёт на север области сегодня — высота снежного покрова может достичь 15 см.

Отмечается, что работу подрядных организаций по расчистке трасс контролируют специалисты управления автодорог. Следить за дорожной ситуацией в реальном времени помогают 50 автоматических постов дорожного контроля, оборудованых метеодатчиками и видеокамерами.

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83. Замечания также принимаются по телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Водителей и пешеходов призывают соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности, учитывать сложные дорожные условия. Также просят не создавать помех дорожной технике.

Напомним, в начале зимы глава региона Евгений Куйвашев поручил министерствам и ведомствам обеспечить комплексную безопасность уральцев в холодное время года. Особое внимание было рекомендовано уделить расчистке дорог.

Областная газета Свердловской области

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