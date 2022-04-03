Два юных тагильчанина готовятся попасть в Книгу рекордов России

Поставить рекорды готовятся Матвей Бабайлов (сверху) и Дима Боярских. Фото: кадр из видео Фаниса Хайруллина

Два юных жителя Нижнего Тагила хотят попасть в Книгу рекордов России. "Областная газета" пообщалась с тренером мальчиков Фанисом Хайруллиным.

Собеседник издания, 4-х кратный рекордсмен Книги рекордов России рассказал, что тренировки ведутся на базе клуба уличной атлетики ТЦ "Ленинский". 10-летний Матвей Бабайлов занимается уже 2 года. После того как узнал, что его товарищ по команде установил рекорд России по вису на турнике с результатом 2 минуты 31 секунду, тоже решил попробовать свои силы.

На данный момент в возрастной категории Матвея установлен рекорд 5 минут 24 секунды. Его и предстоит побить тагильчанину. Пока что его лучший результат 4 минуты 32 секунды. Подготовка продолжается.

11-летний Дима Боярских, который занимается в клубе 1,5 года, выбрал горизонтальный упор на согнутых руках (крокодильчик).

"На начало подготовки Дима мог удержать всего 9 секунд, это маленький результат. Но он очень сильно загорелся желанием установить рекорд. Помимо основных тренировок в зале, он занимался дома, в школе на физкультуре. И за 2 недели мы дошли до 40 секунд, это отличный прогресс, мы планируем сделать 1 минуту 30 секунд", — заявил Фанис Хайруллин.

По данным тренера, у регионального объединения уличной атлетики "Стойкие" уже 8 рекордов России. 4 из них Фанис Хайруллин установил сам. В 2017 году: наибольшая продолжительность удержания горизонтального виса сзади на одной руке. И в 2021 году: наибольшая продолжительность удержания горизонтального виса сзади на средних пальцах, наибольшая продолжительность удержания уголка на перекладине на средних пальцах, наибольшая продолжительность удержания горизонтального виса сзади на трёх пальцах одной руки в России.

Ещё по одному:

у Никиты Ванеева — наибольшая продолжительность виса на двух руках без отрыва пальцев от перекладины (мальчики, 11 лет);

у Ивана Пестова — наибольшее количество подтягиваний на перекладине на четырёх пальцах (мальчики, 13 лет);

у Владислава Мальцева — наибольшая продолжительность удержания горизонтального упора на согнутых руках (юноши, 14 лет);

у Андрея Андрейцева — наибольшая продолжительность удержания горизонтального упора на согнутых руках (мальчики, 13 лет).

Напомним, в 2020 году "Облгазета" писала о том, что екатеринбурженка попала в Книгу рекордов России как мама с самым низким ростом.