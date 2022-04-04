Главреду "Областной газеты" Антону Стуликову исполняется 50 лет

В конце 2021 года возглавил "Областную газету". Фото: Александр Ежъ

Сегодня, 4 апреля, главному редактору "Областной газеты" Антону Стуликову исполняется 50 лет. Поздравительную телеграмму ему направил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Уважаемый Антон Николаевич! Сердечно поздравляю Вас с 50-летием! Знаю Вас как опытного, талантливого руководителя, умного, ответственного человека со зрелой гражданской позицией. Где бы Вы ни трудились – в крупнейших средствах массовой информации, промышленных холдингах, учреждениях высшего образования, – Вы всегда демонстрировали высокое профессиональное мастерство, умение работать в команде и делегировать полномочия, в сжатые сроки качественно и эффективно решать поставленные задачи", – говорится в поздравлении.

Глава региона также поблагодарил главреда "ОГ" за весомый вклад в освещение общественно-политических событий, укрепление положительного имиджа Среднего Урала. Он пожелал Антону Стуликову крепкого здоровья, долголетия, творческого вдохновения, счастья и благополучия.

"С Вашим приходом на пост главного редактора "Областной газеты" перед изданием открылись новые перспективы развития. При этом Вы сохранили лучшие традиции оперативного и объективного информирования читателей", – добавил губернатор.

К поздравлениям присоединился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

"Сегодня 50-летний юбилей отмечает секретарь СЖР, замечательный журналист, наш хороший товарищ Антон Стуликов. Честно говоря, узнав, что Антону исполняется 50, я был немало удивлён. Антон молод, энергичен и креативен! Он – журналист универсальный, настоящий профессионал, который одинаково хорошо разбирается в тонкостях нашей работы; это в равной степени касается как печатных, так и электронных СМИ", – отметил он. От себя и от имени СЖР он поздравил главреда "ОГ", пожелав юбиляру крепкого здоровья, удачи в делах и новых творческих побед.

Редакция "Областной газеты" присоединяется к поздравлениям.