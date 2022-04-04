Главреду "Областной газеты" Антону Стуликову исполняется 50 лет

Сегодня, 4 апреля, главному редактору "Областной газеты" Антону Стуликову исполняется 50 лет. Поздравительную телеграмму ему направил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Уважаемый Антон Николаевич! Сердечно поздравляю Вас с 50-летием! Знаю Вас как опытного, талантливого руководителя, умного, ответственного человека со зрелой гражданской позицией. Где бы Вы ни трудились – в крупнейших средствах массовой информации, промышленных холдингах, учреждениях высшего образования, – Вы всегда демонстрировали высокое профессиональное мастерство, умение работать в команде и делегировать полномочия, в сжатые сроки качественно и эффективно решать поставленные задачи", – говорится в поздравлении.
Глава региона также поблагодарил главреда "ОГ" за весомый вклад в освещение общественно-политических событий, укрепление положительного имиджа Среднего Урала. Он пожелал Антону Стуликову крепкого здоровья, долголетия, творческого вдохновения, счастья и благополучия.
"С Вашим приходом на пост главного редактора "Областной газеты" перед изданием открылись новые перспективы развития. При этом Вы сохранили лучшие традиции оперативного и объективного информирования читателей", – добавил губернатор.
К поздравлениям присоединился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
"Сегодня 50-летний юбилей отмечает секретарь СЖР, замечательный журналист, наш хороший товарищ Антон Стуликов. Честно говоря, узнав, что Антону исполняется 50, я был немало удивлён. Антон молод, энергичен и креативен! Он – журналист универсальный, настоящий профессионал, который одинаково хорошо разбирается в тонкостях нашей работы; это в равной степени касается как печатных, так и электронных СМИ", – отметил он. От себя и от имени СЖР он поздравил главреда "ОГ", пожелав юбиляру крепкого здоровья, удачи в делах и новых творческих побед.
Редакция "Областной газеты" присоединяется к поздравлениям.
Досье
Антон Николаевич – выпускник филологического факультета УрГУ.
- В 1998 – 2001 – главный редактор газеты "Вечерние ведомости".
- С 2001 по 2004 – главред газеты "Коммерсантъ" в Екатеринбурге".
- С 2004 по 2007 – заместитель заведующего регионального отдела объединенной редакции ЗАО "Коммерсантъ. Издательский Дом".
- С октября 2008 по 2010 год – начальник управления по связям с общественностью УГМК.
- С 2010 года по январь 2021 года – генеральный директор канала "ОТВ" (Екатеринбург).
- В конце 2021 года возглавил "Областную газету"