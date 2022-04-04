Темы дня

Общество
4 апреля 2022, 11:58

Главреду "Областной газеты" Антону Стуликову исполняется 50 лет

Антон Стуликов

В конце 2021 года возглавил "Областную газету". Фото: Александр Ежъ

Сегодня, 4 апреля, главному редактору "Областной газеты" Антону Стуликову исполняется 50 лет. Поздравительную телеграмму ему направил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Уважаемый Антон Николаевич! Сердечно поздравляю Вас с 50-летием! Знаю Вас как опытного, талантливого руководителя, умного, ответственного человека со зрелой гражданской позицией. Где бы Вы ни трудились – в крупнейших средствах массовой информации, промышленных холдингах, учреждениях высшего образования, – Вы всегда демонстрировали высокое профессиональное мастерство, умение работать в команде и делегировать полномочия, в сжатые сроки качественно и эффективно решать поставленные задачи", – говорится в поздравлении.

Глава региона также поблагодарил главреда "ОГ" за весомый вклад в освещение общественно-политических событий, укрепление положительного имиджа Среднего Урала. Он пожелал Антону Стуликову крепкого здоровья, долголетия, творческого вдохновения, счастья и благополучия.

"С Вашим приходом на пост главного редактора "Областной газеты" перед изданием открылись новые перспективы развития. При этом Вы сохранили лучшие традиции оперативного и объективного информирования читателей", – добавил губернатор.

К поздравлениям присоединился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

"Сегодня 50-летний юбилей отмечает секретарь СЖР, замечательный журналист, наш хороший товарищ Антон Стуликов. Честно говоря, узнав, что Антону исполняется 50, я был немало удивлён. Антон молод, энергичен и креативен! Он – журналист универсальный, настоящий профессионал, который одинаково хорошо разбирается в тонкостях нашей работы; это в равной степени касается как печатных, так и  электронных СМИ", – отметил он. От себя и от имени СЖР он поздравил главреда "ОГ", пожелав юбиляру крепкого здоровья, удачи в делах и новых творческих побед.

Редакция "Областной газеты" присоединяется к поздравлениям.

Досье

Антон Николаевич – выпускник филологического факультета УрГУ.

  • В 1998 – 2001 – главный редактор газеты "Вечерние ведомости".
  • С 2001 по 2004 – главред газеты "Коммерсантъ" в Екатеринбурге".
  • С 2004 по 2007 – заместитель заведующего регионального отдела объединенной редакции ЗАО "Коммерсантъ. Издательский Дом".
  • С октября 2008 по 2010 год – начальник управления по связям с общественностью УГМК.
  • С 2010 года по январь 2021 года – генеральный директор канала "ОТВ" (Екатеринбург).
  • В конце 2021 года возглавил "Областную газету"

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.04.2022, 13:11 / Общество
На Урале хозяин лаек заплатит односельчанину за гибель овец и кроликов
04.04.2022, 13:03 / Общество
Сайты МЧС России и главков министерства в регионах работают со сбоями
04.04.2022, 12:57 / Политика
У Евгения Куйвашева появился новый заместитель в свердловском отделении "Единой России"
04.04.2022, 12:43 / Общество
Росавиация временно разрешила полёты из Екатеринбурга в Казахстан, Узбекистан и ОАЭ
04.04.2022, 12:00 / Общество
Сайты судов в Екатеринбурге и облсуда перестали сегодня работать