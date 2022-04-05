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Общество
5 апреля 2022, 13:22

Беженцы из ДНР и ЛНР получат юридическую помощь в Свердловской области

Люди с чемоданами на вокзале

Бесплатную юрпомощь собираются предоставить покинувшим территорию ДНР и ЛНР беженцам, лицам, ходатайствующим о признании беженцами, граждан, получивших временное убежище на территории РФ, а также членам их семей. Фото: Галина Соловьёва

Правительство Свердловской области внесло в региональное Заксобрание инициативу с предложением расширить список категорий граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. В перечень предложили внести вынужденных переселенцев и беженцев из ДНР и ЛНР.

Изменения вносятся в ст. 8 областного закона "О бесплатной юридической помощи". Ожидается, что свердловские государственные юридические бюро смогут бесплатно консультировать по вопросам защиты прав и законных интересов, установленных законами "О беженцах" и "О вынужденных переселенцах".

"Люди, вынужденно покинувшие территорию Донецкой и Луганской народных республик, в настоящее время остро нуждаются в юридической поддержке. В нашем регионе действует закон от 5 октября 2012 года № 79-ОЗ "О бесплатной юридической помощи в Свердловской области». Благодаря этому, уральцы могут обращаться за консультациями в государственные юридические бюро", – приводит пресс-служба Заксобрания Свердловской области слова председателя Людмилы Бабушкиной.

Областная газета Свердловской области

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