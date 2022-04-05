Статус ветеранов боевых действий получат участники военной спецоперации на Украине. Какие льготы это даёт?

Алексей Лиханов (слева) и Олег Колтышев, который сможет стать владельцем жилья. Фото: Предоставлено Алексеем Лихановым

26 марта 2022 года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделивший участников военной спецоперации на Украине статусом ветеранов боевых действий. О том, какие льготы положены этой категории граждан и как их получить — в материале «ОГ».

Локальных войн и конфликтов, в которых принимали участие россияне, было немало. Тем, кто сражался в Алжире с 1962-го по 1964 год, уже около 80 лет, в Афганистане с 1979-го по 1989 год — около семидесяти, в Чечне — за пятьдесят. Многие из них имеют ранения, проблемы со здоровьем. И все заслужили признание и помощь государства.

Квартирный вопрос

28 марта 2022 года глава Верхотурского городского округа Алексей Лиханов вручил ветерану боевых действий Олегу Колтышеву уведомление о праве на получение единовременной денежной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения.

- Статус ветерана боевых действий я получил за участие в операциях в Чечне, в Грозном в 2002–2005 годах. Служил в МВД, имею ведомственные награды, – рассказывает Олег Анатольевич.

Задержка в решении жилищной проблемы, по его словам, вызвана тем, что сначала он встал на учёт в ГУ МВД России по Свердловской области. Но там очередь двигалась в обратном направлении: сначала ветеран занимал строчку под номером 900, потом откатился за тысячу. Выплату он получил, таков закон, только на себя одного, хотя у него есть жена и дочь.

- Живём у тёщи, своих родителей у меня нет, я сирота, – рассказывает Олег Колтышев. – Сумму называть не буду, но скажу, что на покупку квартиры в Екатеринбурге её не хватит, только если в области. Но нам с женой уезжать из Верхотурья не хочется, жалко терять работу, друзей. А дочь уже взрослая, делает успешную карьеру в Екатеринбурге.

Данная выплата полагается ветеранам боевых действий, которые встали на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условия до 1 января 2005 года.

- По одной выплате в год на ветерана у нас точно бывает, – говорит Алексей Лиханов. – За эти годы практически все, кто встали на учёт до 2005 года, получили либо жилье, либо субсидию. Обеспечивает данную категорию Фонд жилищного строительства Свердловской области, который либо приобретает жилье для ветерана, либо выдает ему деньги на решение жилищной проблемы.

Ветеран после получения уведомления в течение шести месяцев на свое усмотрение покупает комнату, квартиру, дом, часть дома, участвует в долевом строительстве. Обязательно на территории Российской Федерации, но не обязательно по месту получения субсидии.

В менее выигрышном положении оказались те ветераны, которые вставали и встают на учёт с 2005 года. Они ждут жильё на общих основаниях и очень надеются, что либо регион, либо Федерация вернут им первоочередное право на улучшение жилищных условий.

И ещё

Помогают власти тем, кто помогал решать боевые задачи на территории России и за её пределами, и в других вопросах. Законами установлен ряд выплат и льгот. На что может рассчитывать ветеран боевых действий?

По федеральному законодательству ему положены:

- ежемесячная денежная выплата (осуществляется Пенсионным фондом) в размере 3 212,04 руб., в том числе набор социальных услуг стоимостью 1 211,66 руб. (у ветерана есть право отказаться от всего социального пакета или от любой его части и получить денежный эквивалент);

- компенсация 50 процентов расходов на оплату жилых помещений;

- компенсация 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

- сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию;

- обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями;

- использование ежегодного отпуска в удобное для ветерана время и предоставление дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году.

Важно! Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим.

По областному законодательству положены:

- ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении – 825 руб.

- бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении;

- первоочередная установка квартирного телефона;

- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ В 2021 году, по данным Фонда жилищного строительства Свердловской области, выплаты на улучшение жилищных условий получили 106 ветеранов боевых действий. На эти цели из федерального бюджета направлено свыше 102 млн рублей, а размер выплаты ветерану составил около миллиона рублей. Всего же с 2006 года за счет предоставленных квартир и единовременных денежных выплат жилищные условия улучшили более 2 000 ветеранов боевых действий.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА Федеральный закон «О ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 года (в редакции от 26.03.2022 года)