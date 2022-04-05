Житель Северки Александр Букин считает, что на пенсии надо путешествовать

В путешествиях Александра Букина сопровождает Норд. Фото: Предоставлено Александром Букиным

В 76 лет житель посёлка Северка, что близ Екатеринбурга, получил членский билет Русского географического общества. Так завзятый путешественник, фотограф и журналист Александр Букин попал в ряды единомышленников.

- У меня год разбит на сезоны, – рассказывает Александр Михайлович. – Зимой обрабатываю собранные в поездках материалы, а в конце апреля сажусь в автомашину и отправляюсь на юг России — от Орска и за Оренбуржье. Беру разрешение ФСБ передвигаться в приграничной зоне. Снимаю, пишу, возвращаюсь домой. Летом путешествую по Среднему Уралу, а осенью — по Дальнему Востоку. Еду поездом во Владивосток, снимаю квартиру, беру в аренду автомобиль — и в путь.

Нынешней весной он планирует обследовать южную оконечность Уральских гор – красивые и высокие Губерлинские горы и хребет Карамурунтау, расположенные на границе с Казахстаном.

Страсть к путешествиям разделяет и супруга Татьяна. Букины ездят по стране как вместе, так и порознь. Он признаётся, что отправляет жену туда, куда самому уже тяжеловато добираться. Своё 70-летие от отметил подъёмом на гору Большой Иремель, которая расположена на границе Башкортостана и Челябинской области. Восхождение на высоту около полутора тысяч метров оказалось серьёзным испытанием, и он решил больше не совершать подвигов. На вулканы Камчатки теперь едет Татьяна, в уссурийскую тайгу — Александр.

- Честно говоря, даже не знаю, откуда взялась тяга к путешествиям, – говорит Александр Букин. – Но мне всегда хотелось ездить по стране, видеть новые места. В молодости это стремление было неосознанным, мы с другом могли рвануть то в одну сторону, то в другую. Теперь же я еду посмотреть землю леопарда, озеро лотоса, познаю мир в оригинале.

По словам Александра Михайловича, многое в его жизни происходило как бы само собой, но в итоге складывалось как надо.

- После войны жили тяжело, родители часто переезжали в поисках лучшей доли, – вспоминает Александр Букин. – В школе я толком не учился, перед призывом в армию у меня было всего семь классов образования. Но встретился на пути ротный капитан Бабушкин, вояка, матерщинник, гроза разгильдяев. Он мне сказал: «Оканчивай восьмой класс и иди дальше учиться». Я сдал экстерном за одиннадцать классов и после демобилизации сразу поступил в Дальневосточный университет. Вот что значит напутствие ротного.

Работал в газетах, в Свердловской телерадиокомпании, был парламентским журналистом в Москве. Увидел, как работают столичные и зарубежные журналисты, и захотел быть не хуже. Теперь он прекрасно владеет компьютером, ведёт свои странички в соцсетях, выкладывает там фотографии и записки о путешествиях, создал сайт Северка – severka-site.ru, где рассказывает о природе и истории посёлка, о его людях.

- Сейчас моя страсть — останцы Уральских гор, – говорит Александр Букин. – Это шикарная вещь. Они будят фантазию, заставляют задуматься о прошлом человечества. Я подготовил альбом «Останцы Верх-Исетского гранитного массива», карту расположения останцев вокруг Северки, в планах — буклет «Каменный пояс Екатеринбурга».

С членством в Русском географическом обществе, по словам Александра Михайловича, тоже получилось как-то само собой. Его давно привлекали люди, которые там состоят, богатая история организации. Захотелось сделать себе подарок на 75-летие, и он подал заявление.

- В анкете честно написал, что в силу возраста подвигов не обещаю, – посмеиваясь, рассказывает Александр Михайлович. – Но быть проводником здорового образа жизни, пробуждать своими материалами интерес к России могу. И меня приняли.

Никаких особых привилегий от членства в РГО уралец не ждёт. Его привлекает возможность оказаться среди тех, кто уже достиг значительных высот в области географии, её смежных наук, в кругу соратников, возможность творческого роста.

- Не понимаю людей, которые сидят дома, – говорит Александр Букин. – Проложите на карте радиус от Екатеринбурга хотя бы длиной 500 километров. Такое расстояние на машине можно за день проехать. А сколько интересного окажется в круге. В одну сторону Пермский край, в другую — Магнитогорск, и так далее.

СПРАВКА «ОГ» Русское географическое общество было основано по высочайшему повелению Николая I в 1845 году. В разные годы обществом руководили представители Российского императорского дома, учёные и государственные деятели. Его членами были такие известные путешественники, как Николай Пржевальский, Пётр Семёнов-Тян-Шанский, Николай Миклухо-Маклай, Лев Берг и другие. Членом РГО может стать любой человек в возрасте от 18 лет, независимо от национальности, вероисповедания, гражданства и места проживания, который признает устав и содействует реализации целей и задач общества. Вступительный взнос — 1 000 рублей, ежегодный членский взнос — 300 руб.

ЦИФРА 23 700 членов насчитывает Русское географическое общество 480 000 книг в фонде научной библиотеки РГО

Мысс Тобизина и остров Русский. Фото: Предоставлено Александром Букиным

Гороховец на Клязьме отражается в реке. Фото: Предоставлено Александром Букиным

Документ подписан исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Фото: Предоставлено Александром Букиным