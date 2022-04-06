Мужчинам и женщинам хотят предоставить равные права на получение алиментов

Замечаний концептуального характера по законопроекту нет. Фото: Павел Ворожцов

В России мужчинам и женщинам могут предоставить равные права на получение алиментов. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму РФ заксобрание Архангельской области. Его рассмотрят в июне.

Положительное заключение законопроекта уже дало правовое управление Госдумы. "Замечаний концептуального характера не имеется", — говорится в заключении, которое есть в распоряжении "Известий". Предложение также готовы поддержать в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей, а также в большинстве фракций.

Как уточняют авторы инициативы, "в последние годы растёт число случаев, когда место жительства ребёнка определяется с его отцом".

Добавим, сейчас на получение алиментов в судебном порядке в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения ребёнка имеет только женщина. Однако в последнее время достаточно часто по решению суда ребёнок остаётся с отцом, который и занимается воспитанием чада, поэтому возникла необходимость рассмотреть такую инициативу.