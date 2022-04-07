Ловись, рыбка!

Умное зеркало помогает ребенку правильно произносить слова. Фото: Из архива Елены Позняк

Из безработных малоимущих в бизнесмены – такая трансформация сегодня вполне реальна. Первоначальный капитал можно получить в рамках социального контракта, была бы идея для открытия своего дела. Программа адресной поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, работает в Свердловской области уже 10 лет, но в последнее время на волне импортозамещения стала особенно актуальной. Кто и на каких условиях может получить деньги, выясняла корреспондент «ОГ» Дарья ПОПОВИЧ.

Социальный контракт можно заключить в управлении соцполитики по месту жительства, там, как в известной притче, дадут не рыбу, а удочку.

- Главная цель социального контракта – исключить иждивенческий подход к жизни, который, к сожалению, сейчас присутствует у многих. Люди не осознают, что разовая материальная помощь не решит их главной проблемы. Чаще всего нам звонят и просят дать денег на коляску для ребенка, на покупку детской одежды и т.д. Но мы выдаем деньги на то, чтобы помочь человеку перестать быть малоимущим. Получив определенную сумму, гражданин обязан предоставить нам отчеты с чеками. Деньги должны быть потрачены на активные действия, которые помогут ему выйти из трудной материальной ситуации. Взять какую-то сумму и купить на нее ту же коляску – это никак не изменит ситуацию в целом. А вот потратить средства на повышение своей квалификации, чтобы устроиться на работу с более высокой зарплатой, – это поможет семье выйти из кризиса, – пояснили в министерстве социальной политики Свердловской области.

Бизнес-успех

Будущий юрист Ганджинахон Солиева из Березовского всегда любила шить, но денег превратить свое хобби в бизнес не было.

- Это был замкнутый круг: чтобы начать свой бизнес, нужны деньги на ткань. Денег не было. Найти постоянную работу тоже было трудно. Но в сентябре 2021 года я узнала, что можно заключить социальный контракт на открытие своего дела. Я начала изучать, что для этого требуется, собрала все документы и обратилась в министерство социальной политики Свердловской области. Мне выдали деньги, на которые я купила швейную машинку, оверлок, гладильную доску, парогенератор, стеллажи и раскроечный стол. Мне дали возможность развить мое хобби!

В рамках социального контракта Ганджинахон получила 250 тысяч рублей на покупку оборудования и начала шить одежду на заказ, продает изделия через соцсети. Денег хватает на оплату учебы в вузе, девушка учится на юриста и параллельно развивает свой бренд одежды.

А вот Елена Позняк из Артемовского свой бизнес построила на образовании детей, и тоже с помощью соцконтракта, открыла в городе логопедический центр.

- Бизнес-план я делала два месяца. Мне его одобрили в целом, хотя и внесли некоторые правки, при том что я все продумала до мелочей. Я искала помещение, потом сделала из него три кабинета.

Весь первоначальный капитал Елена вложила в покупку «умного» зеркала. Это специальное устройство для исправление речи у детей. В зеркале ребенок видит свое отражение и сказочных персонажей. Они дают ему задания, поощряют за правильное выполнение. Такие занятия помогают малышам быстро и правильно заговорить. Стоило устройство более двухсот тысяч рублей. Но доход от бизнеса, хоть и построенного на современных гаджетах, появился не сразу.

- Я сделала акцию: первое и третье занятия – бесплатно, поэтому дохода особого не было. Уже потом ко мне стали обращаться все больше родителей. На данный момент я единственный логопед-дефектолог в нашем городе. Ко мне в центр приходят дети с ОВЗ. Сейчас к нам записаны больше 20 человек. Запись идет на целый день. Стоимость занятия зависит от того, сколько оно будет длиться: малышам до трех лет достаточно 30 минут. Детки постарше могут выдержать 50 минут и даже час, – рассказывает предприниматель.

Сейчас Елена работает над новым бизнес-планом, хочет усовершенствовать свой центр, уверена, что теперь без клиентов не останется.

- Я съездила в Челябинск и увидела, какое оборудование сейчас есть для развития детей. Я тут же загорелась идеей открыть в Артемовском центр, чтобы там был современный скалодром, интерактивный пол и свой психолог. Я уже разговаривала с родителями тех детей, которые приходят ко мне. Все очень хотят, чтобы эта мечта осуществилась, – такой центр нужен для детей с ОВЗ.

Тунеядству – бой

Социальный контракт может заключить трудоспособный житель Свердловской области, имеющий статус малоимущего. Заявление необходимо подать в управление минсоцполитики региона по месту жительства. Заявку рассмотрят в течение десяти дней, а до этого межведомственная экспертная комиссия проведет свою проверку и даст заключение, действительно ли человек нуждается в такой адресной помощи. Можно выбрать одно из четырех направлений для поддержки:

Деньги можно получить на поиск работы. 13 379 рублей при заключении контракта плюс эта же сумма еще в течение трех месяцев уже после того, как работа найдена. В минсоцполитики нужно предоставить трудовой договор. Это единственная форма отчетности, которая требуется при заключении такого соцконтракта. Если человек не может найти работу больше месяца, деньги поступать не будут. Это должно мотивировать трудоустроиться как можно быстрее. Соцконтракт на поиск работы можно заключать не чаще одного раза в год. На открытие бизнеса. Начинающему предпринимателю предоставляют единовременную выплату не более 250 000 рублей. Эти деньги необходимо потратить на закупку оборудования, аренду помещения, одним словом, на запуск своего дела. Соцконтракт действует в течение года. Весь этот период предприниматель отчитывается перед минсоцполитики, как ведется его бизнес, предоставляет чеки, кроме того, специалисты из управления проводят инвентаризацию того, что было закуплено. На личное подсобное хозяйство. Единовременную выплату до 100 000 рублей можно потратить на нужды мини-фермы. Например, на строительство помещения для домашней скотины, покупку корма или животных. Отчитываться также придется чеками и проводить инвентаризацию со специалистами в течение года. Экстренная помощь. Формулировка этого пункта звучит так: «на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации». 13 379 рублей – сумма, которую можно получать в пределах шести месяцев. Деньги нередко получают погорельцы, на платное лечение или при потере кормильца.

Поиск работы в топе

В 2022-м только за первый квартал специалисты обработали уже 1 243 заявки от жителей региона. В прошлом году в Свердловской области заключили 5 439 социальных контрактов, из них больше половины – 3 210 – это деньги на поиск работы, 1 629 контрактов на «иные мероприятия» и 597 – на открытие бизнеса. Самое непопулярное направление – это субсидии на личное подсобное хозяйство, таких контрактов в прошлом году заключили всего три.

Популярность соцконтрактов на поиск работы объясняется тем, говорят в минсоцполитики, что многие опасаются начать свое дело: не умеют составлять бизнес-план, считают, что их идея не принесет прибыли, не смогут правильно распределить ресурсы. С этими вопросами помогут разобраться специалисты, они же проведут анализ рынка. К тому же с уходом мировых брендов и крупных производителей товаров многие ниши сейчас свободны – импортозамещение в чистом виде.