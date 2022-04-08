Пик активности клещей в Свердловской области придётся на май и июнь

В 2021 году к 8 апреля клещи покусали 424 человек. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области пик активности клещей ожидается в мае и июне. При этом всё население региона является потенциальной группой риска по энцефалиту.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по области Анжелика Пономарёва. По её данным, в прошлом году первый укус клеща был зарегистрирован 29 марта. А уже к 8 апреля число пострадавших достигло 424. В этом же году ещё не зафиксировано ни одного случая. Однако с момента массового выезда свердловчан на садовые участки и природу ситуация может резко измениться.

Представитель надзорного ведомства также рассказала, что в этом году прогнозируется снижение численности клещей на всей территории Среднего Урала. При этом на территории лесостепных зон прогнозируется рост показателя заклещевлённости. Он вырастет или останется на том же уровне в следующих муниципалитетах: Талица, Богданович, Сухой Лог, Каменск-Уральский ГО.

Традиционно больше всего пострадавших от клещей: в Асбесте, Дегтярске, Верхней Туре, Верхнем Тагиле, Ирбите, Каменске-Уральском ГО, Нижних Сергах, Волчанске, Тавде, Талице, Алапаевском и Слободо-Туринском районах.

На данной конференции также присутствовала начальник отдела инфекционной безопасности и ведомственного контроля министерства здравоохранения Свердловской области Марина Коновалова. Она сообщила, что в регион поступило порядка 192 тысяч доз от клещевого энцефалита. Из них 95 440 — для детского населения и 96 570 — для взрослого. Она также уточнила, что цена на вакцину уже повысилась на 30%, и это не окончательное повышение.

Ранее главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов называл среднюю стоимость вакцины — 450-500 рублей (можно приобрести в аптеках). Шприцы и сама процедура оплачиваются за счёт ОМС.