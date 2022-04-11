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Общество
11 апреля 2022, 15:37

В Екатеринбурге стартует запись детей в санатории

дети в бассейне

В санаториях ждут 4,5 тысячи юных горожан. Фото: Павел Ворожцов

С 15 по 29 апреля жители Екатеринбурга смогут записать своих детей в санатории. Заявления принимаются через Госуслуги, МФЦ и ЦМУ.

По данным городского департамента образования, бесплатные путёвки (родители платят только за проезд до места оздоровления) предоставляются детям от 6,5 до 18 лет. Продолжительность смены составляет 21 день. Обязательное условие при заезде — наличие санаторно-курортной карты. Ранее стало известно, что в санаториях ждут 4,5 тысячи юных горожан.

Добавим, в прошлом месяце родители записывали детей в загородные и городские лагеря. Всего на реализацию оздоровительной кампании – 2022 из городского и областного бюджетов выделено свыше 527 миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

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