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Общество
11 апреля 2022, 15:22

Проведение ЕГЭ обеспечено бумагой и другими расходными материалами

  Юлия Пастух
ЕГЭ.

Единый госэкзамен в этом году состоится в срок — с 26 мая по 2 июля. Фото: Галина Соловьёва

Сайт войнасфейками.рф опроверг отмену Единого государственного экзамена из-за нехватки бумаги. СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о том, что ЕГЭ в этом году могут отменить — якобы школьникам не на чем писать экзаменационные работы.

На самом деле Единый госэкзамен в этом году состоится в срок — с 26 мая по 2 июля. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил: все образовательные учреждения обеспечены бумагой и другими расходными материалами. Это уже не первый фейк о нехватке бумаги.

Ранее распространялась информация о том, что петербургским школам рекомендовали перенести проверочные работы, а в больницах требуют приходить на приём со своей бумагой для рецептов и распечатки результатов анализов. Все подобные сообщения оказались фальшивками.

В Минпромторге РФ подтверждают, что российские предприятия полностью закрывают потребности в офисной бумаге. Временные перебои и рост цен были вызваны перестройкой логистических цепочек и покупательского ажиотажа.

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Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

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