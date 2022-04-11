Проведение ЕГЭ обеспечено бумагой и другими расходными материалами

Единый госэкзамен в этом году состоится в срок — с 26 мая по 2 июля. Фото: Галина Соловьёва

Сайт войнасфейками.рф опроверг отмену Единого государственного экзамена из-за нехватки бумаги. СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о том, что ЕГЭ в этом году могут отменить — якобы школьникам не на чем писать экзаменационные работы.

На самом деле Единый госэкзамен в этом году состоится в срок — с 26 мая по 2 июля. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил: все образовательные учреждения обеспечены бумагой и другими расходными материалами. Это уже не первый фейк о нехватке бумаги.

Ранее распространялась информация о том, что петербургским школам рекомендовали перенести проверочные работы, а в больницах требуют приходить на приём со своей бумагой для рецептов и распечатки результатов анализов. Все подобные сообщения оказались фальшивками.

В Минпромторге РФ подтверждают, что российские предприятия полностью закрывают потребности в офисной бумаге. Временные перебои и рост цен были вызваны перестройкой логистических цепочек и покупательского ажиотажа.