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Общество
13 апреля 2022, 18:08

Центробанк предложил учитывать стоимость аналогов запчастей при ремонте по ОСАГО

  Юлия Пастух
ОСАГО

Решение связано с высокой неопределённостью цен на оригинальные запчасти и проблемой с их доступностью. Фото: Владимир Мартьянов

Банк России предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учётом цен аналогов оригинальных запчастей.

Инициативу выдвинули в качестве временной меры — из-за проблем с доступностью запчастей и неопределённости цен на них.

Выплата по ОСАГО будет считаться таким образом для транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из других стран стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учётом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов.

ЦБ РФ уточнил, что использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями.

Областная газета Свердловской области

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