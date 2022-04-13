Центробанк предложил учитывать стоимость аналогов запчастей при ремонте по ОСАГО

Банк России предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учётом цен аналогов оригинальных запчастей.
Инициативу выдвинули в качестве временной меры — из-за проблем с доступностью запчастей и неопределённости цен на них.
Выплата по ОСАГО будет считаться таким образом для транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из других стран стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учётом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов.
ЦБ РФ уточнил, что использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями.