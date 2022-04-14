IT-специалисты могут оформить отсрочку от армии через Госуслуги

Со 2 мая призывная комиссия начнёт принимать решения по отсрочке. Фото: Александр Зайцев

Минцифры России разрешило IT-компаниям оформлять отсрочку от армии для сотрудников через Госуслуги. Работодателям направлены письма с правилами оформления заявок.

Подать заявку можно с 19 апреля до 1 мая. Начиная с 2 мая призывная комиссия начнёт принимать решения по отсрочке. Формы и инструкции можно найти в письме Минцифры.

Отсрочку могут получить граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, оформленные по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Также у них должно быть высшее образование по специальности из следующего списка.

Кроме того, компания должна иметь аккредитацию, а сотруднику необходимо работать там 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года либо устроиться в фирму в течение года после окончания учебы.

Напомним, в конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления отсрочки от армии для IT-специалистов отечественных компаний. Последние должны до 1 мая направить в Минцифры список таких работников. Его передадут в Минобороны и военкоматы.