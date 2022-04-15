Евгений Куйвашев направил 500 миллионов на строительство развязки у "Калины"

Завершить работы планируется к декабрю 2024 года. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 500 миллионов рублей на строительство развязки у концерна "Калина". Для Екатеринбурга это один из знаковых инфраструктурных проектов, при реализации которого сократятся пробки, движение станет комфортнее.

Соответствующие постановления приняты вчера на заседании свердловского правительства, сообщает департамент информполитики региона.

Как отметил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев, постановление предполагает распределение средств федерального бюджета Екатеринбургу на реализацию нацпроекта в текущем году. А именно: деньги пойдут на строительство транспортной развязки скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

ООО "АльмакорГруп" возведёт новый путепровод, который пройдёт параллельно действующему. Общая протяженность объекта вместе с подъездными путями составит почти 10 километров.

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, строители работают над возведением эстакад правого и левого проездов и нового путепровода через железнодорожную линию Шарташ — Егоршино. В апреле–мае также будут идти подготовительные работы для строительства подземного пешеходного перехода под Объездной дорогой (от ул. Анны Бычковой до ул. Комсомольской).

Напомним, благодаря Евгению Куйвашеву в 2021 году реконструкцию развязки у концерна "Калина" удалось добавить в национальный проект "Безопасные качественные дороги", а также добиться существенного увеличения доли софинансирования дорожных проектов из федерального бюджета.