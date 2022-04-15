Темы дня

Общество
15 апреля 2022, 10:27

Евгений Куйвашев направил 500 миллионов на строительство развязки у "Калины"

развязка у "Калины"

Завершить работы планируется к декабрю 2024 года. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 500 миллионов рублей на строительство развязки у концерна "Калина". Для Екатеринбурга это один из знаковых инфраструктурных проектов, при реализации которого сократятся пробки, движение станет комфортнее.

Соответствующие постановления приняты вчера на заседании свердловского правительства, сообщает департамент информполитики региона.

Как отметил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев, постановление предполагает распределение средств федерального бюджета Екатеринбургу на реализацию нацпроекта в текущем году. А именно: деньги пойдут на строительство транспортной развязки скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

ООО "АльмакорГруп" возведёт новый путепровод, который пройдёт параллельно действующему. Общая протяженность объекта вместе с подъездными путями составит почти 10 километров.

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, строители работают над возведением эстакад правого и левого проездов и нового путепровода через железнодорожную линию Шарташ — Егоршино. В апреле–мае также будут идти подготовительные работы для строительства подземного пешеходного перехода под Объездной дорогой (от ул. Анны Бычковой до ул. Комсомольской).

Напомним, благодаря Евгению Куйвашеву в 2021 году реконструкцию развязки у концерна "Калина" удалось добавить в национальный проект "Безопасные качественные дороги", а также добиться существенного увеличения доли софинансирования дорожных проектов из федерального бюджета.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.04.2022, 20:38 / Общество
Полиция Екатеринбурга получила сообщение о взрыве в квартире на Вторчермете
15.04.2022, 19:49 / Экономика
Свердловские власти и бизнес договорились о единых правилах регулирования трудовых отношений
15.04.2022, 18:15 / Спорт
Президента ФК "Урал" оштрафовали на 150 тысяч за оскорбление судьи
15.04.2022, 17:41 / Общество
Алексей Орлов поручил ужесточить контроль за незаконным размещением киосков
15.04.2022, 17:30 / Общество
В Свердловской области запустили сбор семян и саженцев для жителей ДНР и ЛНР