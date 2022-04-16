Сотрудникам МЧС в случае реальной угрозы жизни будут выдавать оружие

Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в документ 1996 года "О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите". Фото: Александр Исаков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в документ 1996 года "О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите". Согласно постановлению, сотрудникам МЧС будут выдавать оружие для защиты жизни и здоровья при реальной угрозе.

Как сказано в документе, выдача оружия и боеприпасов к нему лицам, которым требуется защита, производится "начальниками территориальных органов, спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий". Расходы МЧС на вооружение сотрудников будут осуществляться в рамках выделенных министерству средств из бюджета.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что в прошлом году в список лиц, подлежащих госзащите, включили сотрудников Федеральной противопожарной службы, военнослужащих спасательных воинских формирований и федеральных государственных гражданских служащих МЧС.