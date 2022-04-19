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19 апреля 2022, 09:30

Владимир Путин увеличил размер госпремии имени Жукова в 10 раз

Владимир Путин

Документ вступает в силу с 1 июля 2022 года. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в 10 раз. Теперь её размер составляет 3 млн рублей.

Соответствующая премия присуждается за достижения в сферах создания вооружения и военной техники, военной науки, а также в области искусства и литературы за особо значимые произведения, прославляющие отечественных полководцев, солдат и советский народ в годы Великой Отечественной войны.

"[Премия вручается] За значимые научные работы, исследования и открытия (в том числе совершенные с использованием информационных технологий), существенно обогатившие отечественную военную науку и внёсшие значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и сохранение исторической памяти о событиях отечественной военной истории. Ещё одним основанием является создание фундаментальных военно-теоретических трудов по вопросам обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также строительства ВС РФ и других войск", — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее размер премии им. Жукова составлял 300 тысяч рублей — новым указом он увеличивается до 3 млн рублей. Документ вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Помимо этого, если раньше максимальное число лауреатов премии составляло 16 человек, то сейчас оно увеличилось до 18 человек.

Областная газета Свердловской области

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